星巴克凌晨排隊搶購櫻花貓爪杯　被指故意炒作

中評社北京2月27日電／對於星巴克來說，賣杯子已經成為一門絕佳的生意，季節限定款、城市限定款、聯名合作款等等，各種系列的杯子不斷席捲消費者的購買欲望。



而近段時間，星巴克的2019春季櫻花限定“貓爪杯”在微博和抖音火了。據星巴克官方消息，2月26日，“貓爪杯”在全國星巴克門店限量發售。為了搶購這款網紅杯子，有人凌晨四五點就在星巴克門口排隊，還有人大打出手……



每日經濟新聞記者還注意到，原價199元的貓爪杯，在淘寶和二手交易平台上被炒到了600多元。



對於這場“搶杯大戰”，許多網友直呼無法理解，稱星巴克“又搞饑餓營銷”。還有網友則質疑，網上流傳的搶杯視頻可能是星巴克的炒作。對此，記者聯繫了星巴克方面，截至發稿未收到回復。



凌晨排隊上演“搶杯大戰”



微博用戶＠Ultrawoman＿蒙蒙 講述了她26號一早在北京買貓爪杯的經歷，先是遇到一位大哥，為了把店裡僅有的兩個杯子買走，把她撞倒在地。在另一家遇到“代購”的外賣小哥，為了搶購杯子，將整排杯子全部撞倒在地上。



＠Ultrawoman＿蒙蒙告訴每日經濟新聞記者，她凌晨5點半就去星巴克門店排隊了，卻沒想到遭遇這種情形，第二家星巴克的杯子更是被外賣小哥不小心打碎了，最終她只能空手而歸。



實際上，不只是上述女生，許多顧客也經歷了這場“搶杯大戰”。記者在微博以“貓爪杯”為關鍵詞進行搜索，出現了不少這類現象。微博網友＠奕心西瓜鋪＿Lumi發微博表示，自己從前一天晚上十一點等到凌晨三點，拼手速搶到一個杯子，沒想到被一對夫妻左右圍攻硬搶走了。



不僅如此，微博上還出現了兩個男生爭奪一個玻璃杯的視頻，手握玻璃杯的男生一遍邊推著搶奪的男生，一遍大喊服務員買單，搶奪的男生則憤怒地說“我要投訴”。



2月26日中午，每日經濟新聞記者來到深圳市福田區星巴克（園嶺店）了解到，該店只到了3個貓爪杯，而且其他普通門店也是僅有兩三個，稍大的星巴克門店數量才會多一些。該門店店員告訴記者，早上七點多店還沒開門，就有顧客在門口守著，一開門貓爪杯就售罄了。



對於門店是否補貨，該店的經理表示，“因為是限定版，所以應該不會補貨，不過現在還不清楚”。不過一位店員告訴記者，這款杯子天貓旗艦店尚未發售。隨後記者聯繫了星巴克天貓旗艦店，客服則僅表示，關於貓爪杯上架情況目前還沒有接到通知。



限量不限購，黃牛炒至一千多元



記者注意到，此次星巴克貓爪杯被吐槽的一大原因便是“限量不限購”。在微博上，已經有不少網友向星巴克投訴，如此開展饑餓營銷卻沒有對每位消費者的購買數量進行限定，這就讓很多排在後面的消費者買不到杯子，甚至有極端的情況，在部分店面，排在第一名的消費者會將所有的貓爪杯都買走。



微博網友＠楊貝妮Beniii發微博投訴，並＠了星巴克江浙滬和星巴克中國官方微博，該網友在微博中表示，第一個排隊的人拿了一個貓爪杯去結賬，她便問店員是否還有貨，當得知還有貨之時，第一個人便說杯子全要了。因為沒有限購政策，星巴克店員就把所有杯子賣給了第一個人。



實際上，之前貓爪杯在抖音火了之後，就有“嗅覺靈敏”的黃牛感覺到這是一個絕佳的賺錢機會。在2月26日號發售之前，凌晨就去各大門店排隊搶購，然後再通過淘寶、二手交易平台，甚至朋友圈高價販賣出去。還有的剛買到就在排隊的人群裡，加價轉賣。



每日經濟新聞記者在分別在淘寶、京東上搜索“星巴克貓爪杯”關鍵詞，出現的頁面都是比199元的原價高出好幾倍，還有的更是標出了888元、1288元的高價，一家賣629元的淘寶店鋪則被搶光，出現“已拍完，但還有人未付款，待會兒來看看”的提示。



不過也有不少理智的網友，表示抵制黃牛高價倒賣。有網友稱：拒絕買高價，炒成天價大家都別買，就讓黃牛都砸在手裡才好。還有許多網友表示，這款貓爪杯很雞肋，杯子不好清洗，並不會去購買。



對於這場“搶杯大戰”，許多網友質疑星巴克故意饑餓營銷，指責星巴克饑餓營銷過了頭。還有網友則質疑，網上流傳的搶杯視頻可能是星巴克的炒作。對此，每日經濟新聞記者聯繫了星巴克方面，截至發稿未收到回復。



（來源：每日經濟新聞）