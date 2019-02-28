張亞中談 《二二八事件讀本》的出版

張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北2月28日電／民進黨的“台獨”史觀，源於其刻意誤寫的台灣史，而其台灣史又建立在誤寫的二二八事件史上。因此，如果破了“台獨”版的二二八史，也就破了一大半的“台獨”版的台灣史，也就把文化“台獨”的根給破了。在這樣的思維與戰略思維下，表態爭取中國國民黨2020提名的孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中，出版了《二二八事件讀本》一書，為撥亂反正跨出了關鍵的一大步。



張亞中表示，在有意識形態學者及政治人物的官民聯合大操作之下，二二八事件登上了神壇，在台灣成為必須被“政治正確”解讀的事件。



張亞中說，如果各位到書店去看一看，所有二二八事件的書幾乎都有一個共同的脈絡，即二二八事件是國民黨外來政權殘酷的屠殺台灣人民的“大屠殺”、是“官逼民反”，近年更升級到蔣介石是元凶。蔣公銅像被毀，靈柩被潑漆，中正紀念堂要改名，都是源於二二八事件的解讀。



張亞中指出，近十多年來，“台獨”人士把原本已是悲劇的二二八事件無限上綱，製造仇恨，誤導青年跟進；有些政治人物為了自己的意識形態與政治利益，將二二八事件做為鬥爭，追求“去中國化”，追求“文化“台獨”的工具使用。



張亞中表示，在馬英九時期以前，還有些“中央研究院”的院士及部分學者撰寫一些關二二八事件的研究作品，這些文章堪稱客觀，但由於都是艱澀的學術著作，讀的人不多。在馬英九定調二二八事件是當時民國政府“官逼民反”以後，藍營及專研學者幾乎全部從二二八事件的論述中退卻，不再寫文章了。綠營的學者取得了百分之百的論述權。二二八事件因而成為“台獨”者的提款機，每一段時間就拿出來消費一下，為的是製造外省人與國民黨的原罪感，做為打倒政治奪權，並為建立“文化“台獨”的工具。



張亞中表示，唯有讓二二八事件的真相讓全民都了解以後，人民才不會再被騙。基於此，出版了《二二八事件讀本》這本書。希望透過這本書，讓有特殊政治目的的政客、學者們不要再謊言、消費、利用二二八事件。讓台灣的社會不要再因二二八事件產生認同歧異，可以祥和相處。



張亞中說，這本書分為三大部分，第一部分是用記事錄的方式，將二二八事件發生到結束，每一天所發生的經過，及每一位重要的相關人的背景都做介紹，讓大家在最短時間內，完整地了解此件事的來龍去脈。



第二部分是討論二二八事件爭議的問題，包括，二二八事件是不是大屠殺？二二八事件中外省人遭遇是什麼？二二八事件是不是官逼民反？二二八事件元凶是不是蔣介石？二二八事件的性質是甚麼？是革命、是起義，是追求自治，還是暴動？以及二二八事件的謊言有哪些，有多離譜？



第三部分則是分析部分，包括，二二八事件暴發的原因是什麼，是因為經濟民不聊生？是因為外省人壟斷權位？是因為國民政府對台灣進行物資榨取？是因為長官公署貪污腐敗與苛政？還是政府接收日產所產生的衝突？另外，二二八事件的政治因素、社會因素是甚麼？共產黨的角色甚麼？身分認同是不是衝突的最關鍵因素，還是陳儀個人因素才是關鍵。這些問題在這本書裡面將一一解答。



張亞中著的《二二八事件讀本》這本書，可以算是近二十年來，台灣唯一一本不是由綠營學者所撰寫的相關著作，而是一本淺顯易懂，但資料甚為豐富的一本讀本，在對“文化“台獨”撥亂反正上，有時代性的重大意義。