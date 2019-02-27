美國欲對馬杜羅“勒緊套索”　

中評社北京2月27日電／美國副總統邁克·彭斯25日在哥倫比亞首都波哥大參加“利馬集團”會議，催促拉丁美洲地區盟友配合美國，對委內瑞拉政府繼續施加壓力，逼現任總統尼古拉斯·馬杜羅下台，暗示不排除武力手段。



利馬集團同意“加壓”，但反對使用武力。



美方要求聯合國安全理事會開會討論委內瑞拉局勢。



【美國追加制裁】



彭斯25日會晤委內瑞拉反對派代表、自任“臨時總統”的胡安·瓜伊多，代表美國總統唐納德·特朗普，表達美方對瓜伊多“百分百支持”。瓜伊多沒有理睬馬杜羅政府對他的旅行禁令，22日設法前往哥倫比亞，說本周內會回國。



法新社報道，彭斯和瓜伊多就如何對馬杜羅政府“勒緊套索”達成一致。



彭斯告訴媒體記者，美方希望委內瑞拉和平過渡，“但特朗普總統已經表明立場：所有選擇都在桌面上”。按照這一說法，美國不排除武力推翻馬杜羅。



彭斯還會晤利馬集團部分成員國領導人，承諾美國將向願意接納委內瑞拉移民的國家提供總計5600萬美元資金支持。據聯合國數據，270萬委內瑞拉人自2015年以來為逃離經濟困境而前往他國謀生，大部分進入拉美鄰國。



同一天，美國財政部宣布把4名委內瑞拉州長追加為制裁對象，理由是他們阻礙“援助”物資入境。彭斯說，美方後續將採取更多、更嚴厲制裁措施。他還給利馬集團成員支招：可以凍結委內瑞拉石油公司的境外資產並移交給瓜伊多。



應美國要求，聯合國安理會定於美國東部時間26日下午3時（北京時間27日凌晨4時）在紐約聯合國總部商議委內瑞拉局勢。



俄羅斯衛星通訊社報道，美國指望安理會出台決議，呼籲委內瑞拉重新舉行總統選舉；俄方準備起草一份支持馬杜羅政府的決議，要求聯合國會員停止介入委內瑞拉事務，尋求和平化解危機。



