市場給中美磋商打高分反映了民心

中評社北京2月27日電／中國股市在25日放量大漲，三大股指漲幅超過5%，滬深兩市成交金額突破萬億，創下三年多來的新高。26日，A股雖有小幅調整，但A股近來形成的上漲勢頭是明確的。與此同時，人民幣匯率，還有美國的股市也都在漲。這被普遍認為是市場對中美貿易磋商實質性進展的熱烈呼應。



中美市場的兩頭雙漲證明了一點：那就是兩國社會都認為雙方談判將達成的最終結果對自己國家是有利的。如果有一方社會的多數人真的認為將達成的協議是對本國利益的損害和出賣，那麼兩國高度敏感的市場不可能同時展現歡迎和樂觀。這也說明，中國社會裡“中國輸了”和美國社會裡“美國輸了”的說法是虛偽或者幼稚的。



市場走勢還充分顯示出，和平發展是兩國社會乃至整個國際社會的共同願望。貿易對抗傷害雙方的經濟發展，而合作解決問題才是兩國真正的民心所向。無論在中美，公眾都不支持各自的政府主動將貿易戰打下去。



人民都是聰明、智慧而務實的，他們看得懂中美和則兩利鬥則雙輸的態勢，也都相信本國經貿磋商團隊對國家利益的忠誠和水平。市場的熱烈反響既是對談判指向結果雙贏的肯定，也是對本國談判團隊工作的積極打分。



然而談判畢竟還沒有結束，直到達成協議之前的最後一刻，仍然存在著一些不確定性，對中美談判團隊、乃至對兩國各自社會理性和智慧的考驗都還沒有結束。雙方團隊將就協議文本進行進一步的精細化磨合，兩國從談判團隊到整個社會保持冷靜和對對方的尊重，對於維繫良好的談判氛圍、避免節外生枝非常重要。



最後達成的協議，必將是中美雙方實力結構和利益訴求的客觀反映，也是雙方社會和市場意願的集中體現。在反對中國這邊一些人宣揚“中國輸了”的同時，我們同樣反對一些人拿美國那邊宣揚“美國輸了”的抱怨做依據，鼓吹“中國贏了，美國慫了”。在當前這個節骨眼上，後一種論調可能產生的誤導尤其值得警惕。



這些論調既不符合事實，也可能破壞雙方進一步磋商的輿論環境。如果中美社會偏激的聲音相互串聯、呼應，進而相互強化，假的就會被說成“真的”、別有用心的人將會利用虛假結論搞事，為中美最終完成談判製造額外成本。



