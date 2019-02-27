韓國瑜新加坡行銷高雄觀光　崔麗心站台

資深藝人崔麗心。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪新加坡，市府團隊今天下午舉行高雄觀光行銷記者會，由在新加坡知名度高的資深藝人崔麗心擔任國際觀光大使，將高雄獨有的山海河港、城鄉共存、多元族群、美食小吃等觀光資源，推介給新加坡媒體及民眾，吸引他們多來高雄旅遊，促進高雄觀光產業發展。



高雄市長韓國瑜24日率領市府團隊出訪馬來西亞、新加坡兩國，除洽談、開拓及行銷高雄的農漁產品銷售通路外，也積極行銷推廣高雄觀光資源，特別安排下午在新加坡COPTHORNE KINGS飯店舉辦高雄觀光行銷記者會。



高市府表示，高雄觀光行銷記者會專程邀請在新加坡具高知名度的崔麗心，擔綱主持人及推薦高雄三山地區（鳳山、岡山、旗山）及六龜寶來地區的觀光資源。崔麗心這次接受高雄市政府的邀請參與本次的記者會，並擔任新加坡地區的高雄觀光代言人，她早期因父親工作的關係，對於高雄的環境並不陌生，近期有空也會往高雄跑。



55歲的崔麗心1985年參加台視節目《強棒出擊》的“強棒十美”票選活動，獲得“最上鏡頭獎”，同年雜誌《大人物》創刊號中被列名“校園十大美女”，後來投入演藝圈，曾兩度獲得電視金鐘獎綜藝節目主持人獎，後來她淡出台灣電視圈後，轉往新加坡發展，目前在新加坡具有高知名度。



另外，本次高雄市烏魚子料理大賽的前三名高雄翰品酒店、國賓大飯店、寒軒國際大飯店主廚，也隨同前往表演上菜秀，宣傳高雄烏魚子產品特色與價值，共同推廣行銷高雄優質特產。