《電商法》施行　代購迎來機遇期

中評社北京2月27日電／隨著商品全球化進程的加速，中國消費者對進口商品的需求越來越大，在正規銷售渠道之外，一直活躍著一個依靠人力攜帶商品入境、通過網絡進行分銷的群體——代購。長期以來，活躍在社交軟件上的代購群體並未納入市場監管範圍，在消費者權益保障、稅收管理等方面存在隱患。《電商法》施行近兩個月來，給消費者和代購群體帶來哪些新變化？



新政施行影響大



根據中國互聯網協會微商工作組發布的報告，2017年中國微商行業市場規模達到6835.8億元，從業人數達到2018.8萬人。長期以來，從業人員如此龐大的群體並未納入市場監管範疇，大多數代購在入關時未申報關稅，在交易後其所得也未申報個人所得稅，在市場公平競爭與國家稅收規範化等方面處於法外之地。



2018年國家市場監督管理總局印發的《關於做好電子商務經營者登記工作的意見》指出，包括微商在內的網商應依法辦理市場主體登記。今年1月1日落地施行的首部《電商法》對相關問題做出了明確界定，要求通過互聯網等信息網絡，從事銷售商品或者提供服務經營活動的自然人、法人和非法人組織依法辦理市場主體登記並納稅。自此，海外代購作為電子商務經營者，需按規定登記、納稅。



《電商法》於2018年8月31日公布後，對代購和微商產生了一定影響。有代購表示，隨著利潤空間壓縮，今後從事這一行業的前景並不樂觀，同時一些境外商場也出現利潤下滑的趨勢。莎莎國際公布，截至2018年12月底，現財政年度第三季銷售營業額同比下跌2.2%，其中港澳地區零售及批發業務營業額同比下跌2.8%，從一個側面反映出代購群體行為更加謹慎。



