張亞中：二二八事件的謊言有多離譜？

張亞中。（照片： 中評社） 中評社台北2月28日電／張亞中新著《二二八事件讀本》，可以算是近二十年來，台灣唯一一本不是由綠營學者所撰寫的相關著作，而是一本淺顯易懂，但資料甚為豐富的一本讀本，揭穿謊言，在對“文化台獨”撥亂反正上，有時代性的重大意義。



張亞中表示，在有意識形態學者及政治人物的官民聯合大操作之下，二二八事件登上了神壇，在台灣成為必須被“政治正確”解讀的事件。二二八事件因而成為“台獨”者的提款機，每一段時間就拿出來消費一下，為的是製造外省人與國民黨的原罪感，做為打倒政治奪權，並為建立“文化台獨”的工具。



張亞中指出，民進黨的“台獨”史觀，源於其刻意誤寫的台灣史，而其台灣史又建立在誤寫的二二八事件史上。因此，如果破了“台獨”版的二二八史，也就破了一大半的“台獨”版的台灣史，也就把文化“台獨”的根給破了。



以下是該書第二章，有關“二二八事件的謊言有多離譜？”的全文：



自解嚴起，有關二二八事件的檔案、資料、書籍、期刊、研究、報告，回憶錄等等，如雨後春筍的出現，但是資料常與史實往往不符，甚至不實的敘述比正確的敘述還多，有者還太離譜。其原因如下：



第一、由於二二八事件是敏感問題，只能“擴大”、“加添”政府及軍隊殘暴、殘忍以合“民意”，而受害者家屬無法釋懷，因此諸多專家學者不願探討真相而東抄西抄，以訛傳訛，抄自他人的著作，並註明資料來源，錯了也可以不負責任。第二、二二八事件受害者或其家屬，深仇大恨難以忘懷，故意誇大。第三、有些人喜歡講負面誇大不實之詞。第四、政治立場不同，鼓勵加深仇恨。第五、政客為了政治利益。第六、有些人生性喜歡說謊話。



不實的訊息來自多方面，有是二二八事件當時的不實訊息，有是二二八事件之後的不實訊息，更不應該的是二二八事件在一九九○年代起成為“政治正確”的事件後，又產生新的不實訊息。



二二八事件不實報道與傳聞，助長了當時悲劇的擴大與之後仇恨難以化解，更遺憾的是不實報道與傳聞持續不斷。早期不實的報道來自官方與非官方，之後，漸漸的官方不再作不實的報道，而非官方傳聞則歷久不衰。



當時是二七部隊警備隊長的黃金島，曾當過日本志願軍，富有作戰經驗，參與二七部隊退入埔里後，與二十一師對抗，前衛出版社為其出版《二二八戰士黃金島的一生》一書，另也常看到他的受訪紀錄，黃金島因而聲名大噪，但是他出版的書，卻是錯誤百出。受訪問時說：“二十一師從基隆登陸後，將人串在一起甚至用鐵絲貫穿手掌，掃射後丟入大海”。在基隆海面的浮屍多數受訪者看到的是用鐵絲捆綁，也有說鐵絲貫穿手掌、足踝，甚至有說：“國軍登陸後，機關槍亂掃射，將活生生的人排成數排，以鐵線貫穿鼻子，以船戴至外海，再將人推落海中”。鐵絲貫穿手掌、足踝、貫穿鼻子均非事實。讀者可以想想，如果要殺人，還要把對方先用鐵絲穿鼻子或手掌嗎？但是這種謊言，竟然也有人信，在網路上也有傳播。



《許曹德回憶錄》略稱：基隆火車站前的淺水碼頭，撈起幾百具屍體，每一個屍體，都是雙手反綁，手腕之間以鐵線穿透人手骨肉而後纏繞。《台灣二月革命》一書所稱“暴徒被用鐵絲穿過足踝投入海中”，《二二八民變》亦稱“數百名被認為暴徒的人們，足踝被貫穿鐵線，拋進海中”，與林木杞先生之說詞相似。《基隆雨港二二八》有基隆林木杞先生受訪問時，自稱“雙手雙腳用鐵線反綁，鐵線從手掌穿過手背，雙腳則從脛骨穿過，小腿被刺刀畫了一個大刀口。他掉入海里，雙腳的鐵線鬆了，游到遠處的岩壁才偷偷上岸，並有雙手被鐵線貫穿反綁的照片為證”。



受難者林木杞先生所遭受之不幸值得同情，但他的說詞正好反映出以上“暴徒被用鐵絲穿過手骨或足踝投入海中”其不合理性。請問：第一、脛骨用鐵線穿過如何移動腳步、走路？第二、一個人雙手及雙腳用鐵線反綁並貫穿，又受了傷掉入海里，鐵線能輕易鬆脫嗎？第三、鐵線未鬆脫且身上又在流血，有能力游到遠處的岩壁嗎？



我們不禁還要問：軍隊有其一定的審問或處罰程序。很難想象，當地的司令會下令將暴徒不分青紅皂白地抓起來，然後沒有任何自白口供，就全部用鐵絲綁起來，丟到海裡面，造成港口漂滿浮屍。即使要殺人，有必要用如此的方式嗎？



很多訪談或回憶錄說，“軍艦甫靠岸就用船上機槍向路上行人掃射”。這更是毫無軍事常識之謠言。艦上機槍主要用途是射飛機，角度對空。艦上機槍要射行人，恐怕要專門設計一個機槍座，讓機槍能夠朝下俯射才行。



這些基本的認識卻沒有辦法讓謠言止於智者。每年三月八日在基隆市都有紀念二二八事件的活動，其家屬共同控訴國軍的殘暴：（一）、軍艦甫靠岸就用船上機槍向路上行人掃射。（二）、被捕人犯用鐵絲穿過手掌列隊上船拋到海里。（三）、基隆碼頭漂滿浮屍。但從以上說明來看，這些對國軍的控訴都與事實很大距離。另依照檔案資料顯示，二十一師部隊是三月九日清晨才在抵基隆，且登陸時未遇任何扺抗，因為戒嚴，路上根本沒有多少行人。



參加二七部隊，曾在埔里烏牛湳橋被國軍子彈打傷的蕭○瓶，受訪時略稱：“我們學生軍曾目擊當時遭二十一師屠殺的二七部隊學生軍屍體，軍隊用好幾輛卡車來回清運屍體，慘不忍睹，我們躲在遠處的草叢內暗自打顫流淚”。實際上並無蕭○瓶所說之事。



出現在大陸的書刊也是報道國民政府軍是多麼殘忍，如“湖北人民出版社”出版的《台灣人民民族解放鬥爭小史》略稱：“三月八日，蔣軍登陸後，對於人民不管死的、活的、傷的、男的、女的、老的、幼的，都用鐵絲捆縛在一起，拋入海中，屍滿海面。蔣介石集團不到一個星期時間內，屠殺了三萬多人”。曾是“監察委員”的何漢文於《湖南文史資料選集》第四輯略稱：“高雄市被擊斃的民眾大約在二千五百人以上。台中在街道要衝地方，許多人家是全家人死盡，絕了人煙。總計台灣同胞在這次起義中死亡的最少有七、八千人”。

