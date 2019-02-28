邱志揚：台商回流要點燃桃園房市條件不夠

邱志揚坦言，原本寄望台商與外資點燃桃園房產，但發現沒有預期理想，期待政府鬆綁並祭出鼓勵措施。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月28日電（記者 黃文杰）桃園市不動產開發商業同業公會理事長邱志揚接受中評社訪問表示，這波中美貿易戰讓不少台商回流，原本預期透過台商與外資力量，有助於活絡桃園不動產交易，沒有看到預期效果。他坦言，現在政府管制與限制還是太多，加上政治氛圍敏感，開發商想“借力使力”替房產點火，必須說“條件”還不夠。



美中貿易戰促使不少台商回台設廠，帶動工業廠房投資熱，桃園又評估是台商回流第一首選，是否有助於桃園不動產投資熱度？



邱志揚告訴中評社，當然外界看好這波台商回流，只是必須說，政府法令限制多，沒有辦法完全靠台商或外資來買房。



本身也是加茂建設、加基建設、加悅建設董事長的邱志揚說，曾帶台商或外國投資者來看桃園房子，看完心動想下單，結果才發現外資購屋條件限制多，最後打退堂鼓。



他認為，開發商也想“借力使力”，結果沒有看到預期效果，真正銷售還是靠本地，不過桃園不動產經營有好處，將近一半買家是來自雙北，建商推案鎖定客群是台北與新北，同樣價錢在台北可能買間“鳥籠”，來桃園可以購買大坪數的房子。



邱志揚說，桃園隨著人口不斷增加，每年增加3、4萬人，人口紅利與年輕化是桃園永續發展最大本錢，桃園近年重大建設進展也有目共睹，加上桃園航空城等計劃陸續啟動，桃園房產還是持平成長。



對於桃園房價部分，過去每坪新台幣30多萬元，現在跌到20多萬元，外界形容“跌很大”，邱志揚坦言，現在房價確實“跌下來”，但是正確說法回到基本面。



邱志揚分析，桃園房產大概在五年前房價快速飆漲，幾乎從每坪10多萬或者20萬元出頭，一口氣飆升到30、40萬，一個貨櫃組裝的接待處賣預售屋，很快就賣光。



他告訴中評社，這種榮景必須說是“過熱”，一次跳太多，不太正常，房價基本上應該循序漸進，10多萬行情慢慢拉高到20多萬，一個波段慢慢上來才是真正基本面。



邱志揚說，桃園“量大”也是危機，這種推案一窩風，說明除了本地開發商，也吸引外地建商來桃園搶建，看好桃園供應面，加上政府早期獎勵措施，申請建照“時間到了要開工”，新開發重劃區也陸續完工，都讓桃園建案位居台灣前幾名，供需平衡，自然讓房價不會漲太多。



他說，事實上，桃園好比青埔、經國、八德擴大等新興重劃區，因為開發商紛紛進駐，自然是“一級戰區”，戰況激烈，倒是緊鄰重劃區旁的周邊區域，房屋銷售也不輸給重劃區，價錢也不差，原因是不會有這麼多競爭。