法律界：中央零容忍“港獨”

香港社會各界認為取締“民族黨”是回應社會期望的積極做法。圖為團體舉辦反“港獨”集會。資料圖片 中評社北京2月27日電／中央政府昨日向香港特區行政長官發出公函，支持特區政府依法禁止“香港民族黨”運作，並要求特區行政長官向中央提交相關情況報告。多名香港法律界人士認為，中央高規格處理事件，體現中央對“港獨”零容忍的堅定立場，同時重申三條紅線不可逾越，而中央在香港特區完成其行政工作後，發布公函並要求特區政府提交報告的做法，在國家憲法和基本法中均有根據，是中央全面管治權與香港高度自治權的有機結合，並不會影響香港的高度自治。



正在北京列席全國人大常委會會議的香港基本法委員會副主任譚惠珠昨日表示，中央政府發布公函是高規格的通訊方式和處理辦法，以此支持和肯定特區政府工作，體現中央政府非常重視“港獨”問題。



譚惠珠：不影響高度自治



她強調，中央對“港獨”零容忍，重申了中央堅決維護國家主權安全和領土統一的堅定立場，及此前中央所明確的不允許觸碰的三條紅線不可逾越。



被問及中央要求行政長官交報告會否影響高度自治，譚惠珠表示，中央在香港處理“民族黨”一事上沒有給任何人壓力，過去幾個月，也沒有人參與過關於這個事情的討論，“我本人也沒有參與過任何關於處理‘民族黨’召集人陳浩天的討論，基本法委員會亦沒有這樣的討論。”



她續說，中央政府待行政長官會同行政會議作出決定後，才發出公函，中央並沒有介入行會決定，只是希望全面了解及掌握情況，要求特區政府提交報告也是順理成章的，此舉不會影響香港的高度自治。



香港基本法委員會委員梁美芬表示，中央是次以公函的方式要求特區政府提交報告，是高規格的方式，反映中央高度關注“港獨”問題，對“港獨”主張及團體零容忍。

