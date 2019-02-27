印披露越境空襲細節：籌劃11天　事先演練

印度空軍幻影2000戰鬥機編隊起飛。 中評社北京2月27日電／就在印度12架幻影2000戰鬥機對巴基斯坦發動“越線空襲”當天，印度媒體披露了這次行動的具體過程，此次行動經過11天的周密策劃，並事先進行了演練，最終成功實施。



據“今日印度”網站2月26日報道，此次行動是為報復2月14日在南克什米爾普爾瓦瑪地區發生的導致40名印度後備警察部隊恐怖襲擊。消息人士稱，印度空軍在經過11天的周密規劃之後，發起了此次打擊行動，以下是一篇關於該空襲計劃執行情況的詳細說明。



2月15日，印度空軍參謀長B·S·達諾亞提出將空襲作為報復性回應，被印度政府采納。



2月16日至20日，印度空軍和陸軍派出從以色列引進的“蒼鷺”無人機沿印巴實際控制線偵察收集情報。



2月20日至21日，印度空軍和情報機構列出空襲目標選項表。



2月21日，印度國家安全顧問阿吉特·多瓦爾(Ajit Doval)從列表中選出了空襲目標。



2月22日，印度空軍選中了第1“老虎”中隊和第7“戰斧”中隊執行此次任務，兩支中隊總共12架幻影2000戰鬥機參與任務。



2月24日，被選中的幻影2000戰鬥機開始在印度中部進行演練，由“天空之眼”預警機和空中加油機提供行動支持。

