逾七成港青認同灣區利發展

青協提出系列建議，助港青灣區發展創業掃清障礙。（圖源：文匯報） 中評社北京2月27日電／由青協成立的“青年創研庫”昨日公布“消除港青在粵港澳大灣區發展事業的障礙”研究報告，發現逾七成受訪港青認為大灣區對香港經濟和個人事業發展有正面影響，但繁雜的商務手續、資金提取及匯款手續，及內地高稅率問題，均窒礙港青創業和就業。青協提出系列建議協助港青赴大灣區發展，包括設立“大灣區事務協調局”跟進具體協調事務，及提供“港青港稅”優惠等。



調查於今年1月12日至18日期間進行，“青年創研庫”訪問了522名在職或待業本港青年，並深入訪問多位專家、學者，以及因工作而經常逗留或往返大灣區9個廣東省城市的18歲至39歲本港青年。



報告顯示，受訪港青九成以上（92.1%）均有聽過“粵港澳大灣區”或“大灣區”；認為建設大灣區對“香港整體經濟發展”、“香港青年的事業發展機遇”和“香港的國際競爭力”有幫助者分別占73.4%、71.3%及64.4%。



市場空間最具吸引力



受訪青年認為內地城市在“市場空間”、“累積工作經驗”及“事業發展機會”這三方面有吸引力的，分別占75.5%、65.1%及63.8%；但認為“創業資助或支援”和“創業優惠措施”吸引者，僅占52.3%及47.7%。



受訪者並認為，到廣東省創業或就業，當中最困難的是“適應法律制度”（86.0%），其次是“處理稅務安排”（79.9%）及“適應商貿制度”（74.9%）。



深入調查的受訪個案反映，政策穩定性是他們會否在廣東省創立或繼續業務的關鍵因素。有從事金融科技的個案表示，曾因內地金融牌照制度的突然轉變而損失一個重要客戶，業務霎時停頓。

