三大外資便利店逐鹿中國市場

中評社北京2月27日電／隨著眾多創新便利店的離場，向來穩扎穩打的外資便利店的發展再次受到了關注。7－11、全家、羅森在中國市場有不同的區域發展側重，在速度和門店數量上有的具有先發優勢，有的後發先至，北京商報記者梳理三家日資便利店在京津地區、華東地區、川渝地區和珠三角地區的最新門店數量後發現，雖然它們在各自優勢區域內的品牌影響力明顯，但競爭者的腳步正在悄悄逼近。



京津地區：羅森加速追趕



作為全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心，北京是一塊無法放棄的市場。在北京市場，先入為主的7－11一直保持著規模優勢。7－11在2004年進入北京，截至2018年8月共有254家門店，預計2019年新開設60家門店。儘管7－11在15年的時間里開出將近300家門店並不多，但是相比全家和羅森，目前依然有明顯的數量和密度優勢。



羅森便利店北京1號店於2013年8月落戶西城區月壇北街，截至2019年1月羅森中國宣布2000家門店達成時，羅森在北京已經開出了106家門店。羅森的到來打破了北京外資便利店僅有7－11一家的局面，另一外資便利店巨頭全家也聞風而動。2014年5月，北京頂全便利店有限公司成立，據北京商報記者了解，全家便利店2018年的目標是在北京達成50家門店，這個目標在八九月就已經完成並在年底前新開10－20家門店。



7－11在2009年進入天津，截至2018年10月大概有140家門店；羅森於2019年1月15日在天津首開兩店，雖然剛剛進入天津，但將7－11視為追趕競爭的對象。



從門店拓展方式來看，7－11、羅森、全家均已經開放加盟，7－11在2015年試行“附屬店”的模式，原本只允許經營一家店的加盟主可以同時經營多家店。



三家日系便利店在京津地區因為發展歷史的差異而差距明顯，但是值得注意的是，在線上渠道方面，7－11卻是最晚嘗試的，羅森和全家對於O2O第三方平台持有開放態度，很早就入駐平台，尤其是全家便利店。因此，7－11的先入為主優勢還能持續多久是一個值得觀察的問題。



