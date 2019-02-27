北京　雙奧之城的卓越蛻變

中評社北京2月27日電／舉辦奧運會這樣的世界頂級賽事，對一個城市乃至區域的發展無疑具有強有力的拉動作用。2008年奧運會讓北京發展站上一個新台階。今天，綠色、共享、開放、廉潔——習近平總書記強調的一個個北京冬奧會籌辦理念，在為賽事準備指明方向的同時，也悄然改變著北京城市的面貌。更優良的環境，更文明的風貌，更普惠的福祉，更開放的氛圍……“雙奧之城”正迎來一次新的蛻變。



被冬奧改變的生活



延慶區張山營鎮，2022年北京冬奧會的三大賽區之一。這裡一位曾經的羊倌，如今成了全區乃至全市的名人。他叫郎恩鴿，申辦冬奧成功的2015年，他把300多只羊一賣，重拾起了孩童時候的“滑雪”本領，並組織村民成立了延慶第一支農民滑雪隊。鎮裡每年冬天都從瑞士請來專業的滑雪教練為農民滑雪隊做培訓，隊員們學以致用，又累計培訓了5000多名當地滑雪愛好者。



這個雪季，郎恩鴿和隊員們開始備考高山滑雪國家職業資格證。“拿到資格證書，就能在國內教學，帶領更多人上冰上雪，為冬奧貢獻力量。”郎恩鴿說。



冬奧是共享的盛會，無數像郎恩鴿這樣的普通人因之迎來人生轉折。在延慶，去年5月起，全區啟動了技能大培訓。截至目前，已有近2萬人參加冰雪技能、民宿旅遊接待、酒店管理、管道工等各項培訓，2000餘人上崗就業。到2022年，全區參加技能大培訓的將達10萬人次。



在石景山，首鋼園區內，冬奧訓練館冰面上寒意正濃。每天，制冰工劉博強都要在冰場守10個小時。制冰並不是他的本行，已過不惑之年的他曾在首鋼當了近二十年的鋼鐵工人。隨著北京冬奧會的腳步臨近，首鋼啟動建設訓練中心，需要培養一批服務冬奧的制冰掃冰人員，樂意“嘗鮮”的他欣然報名，和幾名工友來到首都體育館接受3個月的培訓。“作為老首鋼人，咱也得緊隨首鋼的步伐轉型。”他說。

