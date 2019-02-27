無印良品瓶裝水致癌物超標

中評社北京2月27日電／據媒體報道，近日，無印良品瓶裝飲用水“天然水”被檢出致癌物溴酸鹽超標，其母公司良品計劃在官網發出召回公告。



公告稱，該公司於2018年7月4日至2019年2月21日出售的“天然水”檢測結果顯示致癌物溴酸鹽超標，所含致癌物質是食品衛生法所規定標準值的2至4倍，相當於每公升含0.02至0.04毫克致癌物質溴酸，違反了日本《食品衛生法》規定標準。



據了解，飲用水中的溴酸鹽是原水經臭氧消毒後生成的副產物。部分飲用水生產企業為了控制成本，不願更新設備、提高工藝，再加上生產過程質量監控不嚴格，導致溴酸鹽超標。溴酸鹽攝入量過多會損害人的中樞神經、血液及腎臟等，在國際上被定為2B級潛在致癌物。



良品計劃在官網公告中表示，已對500毫升裝（保質期到2020年1月25日）和330毫升裝（保質期到2020年2月7日）的天然水以及430毫升裝（保質期到2019年7月26日）的碳酸水等3種商品啟動了召回機制。本次召回的範圍除日本國內之外，也在海外進行。



據媒體報道，無印良品中國總部表示，以上兩款規格的“天然水”在中國內地從未銷售過，而“碳酸水”目前並未在中國內地銷售。、



據香港經濟日報和台灣台視新聞2月22日報道，目前香港和台灣已經全線下架上述三款商品。



“本次的事件給消費者造成了巨大的麻煩，對此公司深表歉意。今後公司將嚴格執行品質管理，努力防止再次發生這樣的事件。”良品計劃在公告中表示。



自今年以來，無印良品已因食品安全問題屢上報端。就在前不久的1月15日，香港消費者委員會指出，無印良品一款產地為馬來西亞的榛子燕麥餅幹被檢出含有基因毒性和致癌性的物質。對此，無印良品方面稱涉事產品“未添加任何違反中國法律法規及國家標準的食品原料以及食品添加劑”，但“考慮到廣大消費者顧慮”，“暫時下架該餅幹”。



（來源：經濟日報）