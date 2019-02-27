全國＂掃黃打非＂辦開展＂淨網2019＂等行動

中評社北京2月27日電／全國“掃黃打非”辦公室近日作出專門部署，於今年3月至11月間大力組織開展“淨網2019”“護苗2019”“秋風2019”等專項行動，持續淨化社會文化環境。



全國“掃黃打非”辦強調，開展“淨網2019”專項行動，將聚焦整治網絡色情和低俗問題，通過強化司法打擊、行政管理、行業規範、道德約束等多種手段綜合施策，綜合治理。著重整治網絡文學領域，加強對文學網站的監管，規範網站編輯和作者管理，嚴打利用微信公眾號、微博、貼吧、論壇等渠道引流低俗內容的行為。嚴查淫穢視頻打賞平台，堅決打擊建立平台、發布鏈接人員及參與傳播的下線代理。繼續嚴厲打擊非法網絡直播平台，嚴懲通過直播平台傳播淫穢物品、組織淫穢表演的犯罪分子，堅決關停違法直播及聚合軟件。



開展“護苗2019”專項行動，著重強化網上網下兩項整治，堅決查辦涉未成年人的“黃”“非”案件。強化中小學周邊文化環境整治，重點查處無證銷售出版物和銷售非法出版物的違法行為，大力查繳有損未成年人身心健康的不良出版物、“口袋本”圖書、卡通漫畫、遊戲卡片、色情低俗視頻等有害信息。強化未成年人接觸較多的互聯網應用的整治，特別對網絡短視頻、遊戲、漫畫、學習類APP等加強監管，堅決遏制色情、低俗、暴力、恐怖、殘酷等有害信息傳播。同時，組織開展“護苗”正面教育引導工作。



開展“秋風2019”專項行動，重點打擊假媒體假記者站假記者及新聞敲詐行為，切實維護新聞出版傳播秩序。一是集中整治自媒體違法違規采編、傳播有害信息、炒作敏感問題、敲詐勒索等活動；二是堅決打擊非法網絡期刊，嚴查利用非法學術期刊實施詐騙行為；三是重點整治電商平台銷售非法出版物問題，建立網上出版物證照核驗體系，規範網上出版物購銷行為。



全國“掃黃打非”辦負責人表示，此次專項行動部署，聚焦突出慶祝新中國成立70周年主線，積極回應人民群眾高度關注的問題，立足於早，務求實效。



（來源：新華社）