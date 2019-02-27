中評鏡頭：台南補選　退黨陳筱諭高懸扁看板

陳水扁與陳筱諭合體看板出現在麻豆街頭。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月27日電（記者 趙家麟）民進黨行動中常會27日移師台南麻豆代天府舉行，為台南“立委”補選造勢、鞏固票源。麻豆是深綠票倉，向來公職選舉對民進黨而言有如桌上取柑、易如反掌，此次卻要中常會大軍壓境，反映出選情緊繃與民進黨對選情的憂心。



麻豆，早期平埔西拉雅的豆麻社，目前人口約4.4萬人，公民數約3.6萬人，過去大小公職選舉，民進黨大約都拿到7至8成選票。但這次民進黨“立委”補選卻倍感辛苦。



距離投開票剩下3週不到，麻豆街頭已經掛起了退黨參選陳筱諭與陳水扁合體看板，泛綠的選票在進一步分裂中。



麻豆雖是深綠，但陳筱諭的父親陳彰茂曾是麻豆鎮長，母親郭秀珠是前市議員，雖是無黨籍，但卻是扁系在地人要角，陳家地方耕耘很深，是地方的實力派人物，有基本盤。



民進黨現在空軍打不過國民黨的謝龍介，只有靠陸軍的組織票，但卻碰到陳筱諭瓜分票源；更令民進黨頭疼的是，在黨徵召郭國文之前，陳水扁就錄影挺陳、痛批新潮流。現在，街頭上又出現了陳扁合體的宣傳看板。



扁昔日子弟兵羅文嘉27日以民進黨中央黨部秘書長身分出席行動中常會，齊力挺郭國文，但民進黨極力要壓制的陳筱諭，卻高懸了與陳水扁合體的看板。



麻豆最知名的是文旦，美食以碗粿為有名氣，扁嫂吳淑珍就是麻豆人。麻豆“碗粿蘭”名噪一時，也是吳淑珍最愛的家鄉古早味。扁助陳補選“立委”，若在地方發酵，民進黨最重要的組織票將出現危機，這也是民進黨一再強調郭是民進黨唯一提名人選、呼籲鞏固選票的最重要原因。