打擊欺詐騙保　國家醫保局確定監管重點

中評社北京2月27日電／為加強醫療保障基金監管，堅決打擊欺詐騙保行為，切實保障基金安全，2019年醫療保障基金監管工作確定10項工作重點：加大打擊力度，鞏固高壓態勢；完善舉報制度，規範線索查辦；推進智能監控，提升監管實效；完善監管體系，提高行政監管能力；規範經辦稽核，強化協議管理；推進綜合監管，促進部門聯動；推進誠信體系建設，促進行業自律；加強法制建設，完善制度機制；加大宣傳力度，強化輿論引導；加強組織領導，健全激勵問責機制。



據悉，在全面檢查的基礎上，2019年將開展打擊欺詐騙保專項治理。要求各省份要在2018年打擊欺詐騙保專項行動工作基礎上，結合地方實際，針對薄弱環節，確定1－2個專項治理重點，集中力量予以嚴厲打擊。3月底前，研究制訂全省統一的專項治理工作方案，並報國家醫療保障局備案；4—8月，各統籌地區開展專項治理自查工作；9—10月，省級醫保部門開展抽查複查，並於11月底前向國家醫療保障局報送專項治理工作總結。



針對不同監管對象多發、高發的違規行為特點，聚焦重點，分類打擊，對應施策。針對定點醫療機構，要進一步按照其服務特點確定監管重點，二級及以上公立醫療機構，重點查處分解收費、超標準收費、重複收費、套用項目收費、不合理診療及其他違法違規行為；基層醫療機構，重點查處掛床住院、串換藥品、耗材和診療項目等行為；社會辦醫療機構，重點查處誘導參保人員住院，虛構醫療服務、偽造醫療文書票據、掛床住院、盜刷社保卡等行為。針對定點零售藥店，重點查處聚斂盜刷社保卡、誘導參保人員購買化妝品、生活用品等行為。針對參保人員，重點查處偽造虛假票據報銷、冒名就醫、使用社保卡套現或套取藥品、耗材倒買倒賣等行為。針對醫保經辦機構（包括承辦基本醫保和大病保險的商保機構），要加強監督檢查，重點查處內審制度不健全、基金稽核不全面、履約檢查不到位、違規辦理醫保待遇、違規支付醫保費用以及內部人員“監守自盜”、“內外勾結”等行為。



