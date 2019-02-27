八國常駐日內瓦代表和主要外交官參訪新疆

在新疆和田地区墨玉县职业技能教育培训中心，参访团成员参观农业种植培训课堂（2月18日摄）。 新华社记者 马锴 摄 中評社北京2月27日電／應外交部邀請，巴基斯坦、委內瑞拉、古巴、埃及、柬埔寨、俄羅斯、塞內加爾、白俄羅斯等八國常駐日內瓦代表和主要外交官於2月16日至19日在新疆參觀訪問。參訪團成員在與職業技能教育培訓中心學員、伊斯蘭教教職人員和各族群眾面對面交流後表示，某些媒體針對新疆職業技能教育培訓工作的指責不實，認可中國政府在依法打擊和預防恐怖主義、保護公民宗教信仰自由、保護少數民族傳統文化等方面所做的工作和取得的成效。



恐怖和極端破壞新疆社會穩定



依法打擊預防收獲贊譽



20世紀90年代以來，境內外“三股勢力”（民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力）在中國新疆策劃並組織實施了數千起系列暴力恐怖事件，不僅嚴重破壞了新疆安定祥和的秩序、團結進步的氛圍，更是肆意踐踏了新疆各族群眾的生命權、健康權、財產權和發展權等基本人權。



在新疆國際會展中心，參訪團成員觀看了新疆重點暴恐案例展。俄羅斯常駐日內瓦副代表（大使）尼基塔·朱可夫說：“暴恐案例展上的一些視頻和畫面讓我們很難直視，恐怖主義不該在現代生活中有這樣的位置，恐怖主義是絕對的惡魔，應該受到打擊。”



古巴常駐日內瓦代表佩德羅索說：“暴恐案例展告訴我們，任何人都有可能成為恐怖主義的犧牲品。不論恐怖分子是誰、動機是什麼、做了什麼都一定要被打擊。”



