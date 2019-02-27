獨派向蔣銅像砸魷魚粥　嗆聲要教訓民進黨

擲粥人士被駐警人員制伏。（照片：截自台灣國辦公室臉書） 中評社台北2月27日電／獨派團體“台灣國”辦公室主任陳峻涵今天下午1點多時前往台北市中正紀念堂，拿魷魚粥朝蔣介石銅像丟擲，還大喊“殺人魔王蔣介石”。警方與保全人員立即將他制止，帶回派出所偵訊。



“台灣國”成員今天闖中正紀念堂，向蔣介石銅像丟擲魷魚粥，並高調在臉書發文，公布作案過程影片



“台灣國”稱，要提醒最該為轉型正義負責任的蔡英文，切勿讓台灣人民因為轉型正義未能落實，而以選票教訓民進黨。



“台灣國”辦公室臉書全文如下：



魚糜怒砸蔣介石



新聞稿 2019年2月27日



鄭麗君部長被掌摑事件沸沸揚揚鬧了兩天後無聲無息，社會大眾隨即又將目光投注在2020的“總統”大選的人選上，而忘記了轉型正義這個影響台灣世世代代的重要課題．“台灣國”辦公室要提醒最該為轉型正義負責任的蔡英文，切勿讓台灣人民因為轉型正義未能落實，而以選票教訓民進黨。



228大屠殺的歷史真相遲遲未能公布是轉型正義的最大諷刺，而其更造成無數的悲慘故事，當中有些故事被以某種型式流傳下來，喝魷魚糜便是其中之一。話說，時任228事件處理委員會常務委員的林連宗參議員，因故於3月9日留宿李瑞漢、李瑞峰律師家中．而在那個物資缺乏的年代，李氏兄弟只能以僅有魷魚糜招待，席間三人被蔣介石的軍人強行捉走，從此下落不明，只因他們都是蔣介石下令誅殺的台灣社會菁英。因此，“台灣國”辦公室特別以魷魚糜怒砸蔣介石的舉動，提醒台灣人民莫忘了228的慘痛教訓，也藉此凸顯中正廟暨“全國”各地蔣介石威權銅像存在的荒謬性．



“台灣國”辦公室曾在元旦當天，於台東縣向蔣介石銅像潑漆，期盼2019年的轉型正義工程可以如全台最早看到的日出一般，蓄勢待發，無奈，時至今日仍不見蔡政府有具體作為，令人惋惜．



“台灣國”辦公室主任陳峻涵表示，綠營在九合一選舉敗選後，氣氛低迷，欲振乏力，而落實轉型正義本就是蔡英文的重要政見；蔣介石銅像更是轉型正義最應立即處裡的對象，，蔡英文若能以回應習近平一國兩制的強硬態度，果斷去除蔣介石的威權圖騰，落實轉型正義，除了讓正義得以彰顯外，相信也必然可以為本土政黨注入一劑強心針！