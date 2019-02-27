婦聯授予10位女性全國三八紅旗手標兵稱號

中評社北京2月27日電／2019年“三八”國際婦女節到來之際，全國婦聯決定授予閻錫蘊等十位傑出女性全國三八紅旗手標兵榮譽稱號。



她們是：創新腫瘤精准治療研究、首次提出“納米酶”概念並實現成果轉化的中國科學院院士閻錫蘊；潛心科研攻關、破解多項常規兵器試驗鑒定難題的陸軍某基地高級工程師吳穎霞；精通數控編程和操作的新時代“大國工匠”山西航天清華裝備有限責任公司數控銑工韓利萍；累計接診3萬多人次、為漁民建起“生命之舟”的湖北省洪湖市濱湖辦事處濱鬥湖村婦聯主席謝愛娥；將升學率從30%提升到100%的門巴族“護夢人”西藏自治區林芝市墨脫縣完全小學副校長格桑德吉；聚力擴大愛心公益產業鏈、為160多位腦癱患兒提供免費救助的黑龍江省博能腦癱康復中心院長賈秀芳；25年義務輔導2000多名孩子的“拾荒老師”新疆維吾爾自治區疏勒縣新市區社區居民潘玉蓮；傾情關愛傳染病患者30餘年、在艾滋病防治護理領域作出突出貢獻的首都醫科大學附屬北京地壇醫院護士長王克榮；生態脫貧振興鄉村的“領頭雁”、帶領村民創建全國文明村的福建省龍岩市長汀縣策武鎮南坑村黨支部書記沈騰香；跨境電商領域的開拓者、首創“網購保稅1210模式”的河南省進口物資公共保稅中心集團有限公司總裁徐平。



全國婦聯同時授予王小節等300人全國三八紅旗手榮譽稱號，授予首都醫科大學宣武醫院急診科等200個單位全國三八紅旗集體榮譽稱號。此外，全國婦聯還表彰了1986個全國巾幗文明崗、1000名全國巾幗建功標兵、490個全國巾幗建功先進集體。



（來源：人民日報）