我國糧改飼面積連續兩年突破千萬畝

中評社北京2月27日電／近年來，我國推進農業供給側結構性改革，調整糧經飼結構，糧改飼面積在2017年、2018年連續兩年突破1300萬畝。



這是農業農村部種業管理司副司長吳曉玲在此間召開的2019年中國粗飼料大會上介紹的。此次會議由中國種子協會聯合中國奶業協會與中國林牧漁業經濟學會共同主辦。



糧改飼主要是採取以養帶種方式推動種植結構調整，促進青貯玉米、苜蓿、燕麥、甜高粱和豆類等飼料作物種植，收獲加工後以青貯飼草料產品形式由牛羊等草食家畜就地轉化，引導試點區域牛羊養殖從玉米籽粒飼喂向全株青貯飼喂適度轉變。目前，全國糧改飼試點範圍已擴大到17個省區500多個縣。



業內專家表示，隨著人們生活品質提高，對於肉類、奶製品需求不斷增長，推進糧改飼、促進粗飼料行業發展勢在必行。青貯玉米是草食家畜優質的青貯飼料，在歐美國家發展比較成熟，在我國尚屬於初期發展階段。



吳曉玲說，當前我國青貯玉米種植面積占比小，種植人員對其認識比較粗淺，收購價格體系沒有形成，產業間共贏的機制尚未建立，優質品種選育和推廣方面還有很多不足。



2019年中央一號文件提出，合理調整糧經飼結構，發展青貯玉米、苜蓿等優質飼草料生產。



專家們建議，推動行業健康發展，應加大對優質青貯玉米創新及新品種推廣的支持力度，加強新品種示範，做好優質品種、種植和使用的宣傳，切實推進農牧結合、種養一體化，鼓勵企業與種植戶開展訂單生產，促進草食畜牧業發展和農牧民增產增收。



（來源：新華網）