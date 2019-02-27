新華時評：金融改革發展須堅持擴大開放

中評社北京2月27日電／以開放促改革促發展是我國現代化建設不斷取得新成就的重要法寶，金融領域尤其如此。未來，我們仍須堅持開放，以開放促改革促發展，持續為中國金融業發展注入動力。



回眼望，是改革開放激活了中國金融業的市場活力。特別是加入WTO之後，我國金融業在市場准入、資本項目等各領域有序開放，在金融業產品演變、市場建設、業務模式、管理經驗等方面催生出一系列變化與成就。



伴隨開放，我國金融業競爭力在全球愈加突出。截至去年底，我國銀行業金融機構本外幣資產268萬億元，保險業總資產18萬億元，公募基金資產13.03萬億元，A股市值50萬億元左右……在規模上，已經處於國際領先水平。



尤其是去年，金融業的開放步伐進一步加快。瑞銀集團正式成為首家控股內地合資證券公司的外資金融機構，取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，A股成功“入摩”“入富”等，無不彰顯中國金融業擴大對外開放的決心。



步入2019年，我國金融業開放不止步。1月，美國標普獲准進入中國市場開展信用評級業務；2月，央行、外匯局聯合發布新規支持上市公司外籍員工股權激勵；日前，中國證監會宣布擬合併QFII、RQFII並放寬准入條件……隨著這諸多開放措施的落地，中國金融業將在機遇與挑戰中逐浪。



擴大開放有機遇。更加國際化的市場環境、愈加多元的參與主體、更加複雜的交易機制等，是我們借鑒和吸收國際先進經驗，對接、學習先進做法的有效途徑，也是中國金融業邁向高質量發展，充分參與國際競爭與合作的機會。

