台南綠主委黃先柱：謝龍介在複製韓國瑜模式

民進黨台南市黨部主委黃先柱。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月27日電（記者 趙家麟）台南“立委”補選3月16日藍綠相爭，民進黨台南市黨部主委黃先柱27日接受中評社訪問坦誠，空軍難比對手，但陸軍有很大優勢，預期補選投票率低，決勝關鍵在組織動員分勝負，最後關頭棄保效應會發生。



台南市第2選區“立委”補選六搶一，候選人包括民進黨提名的前“勞動部”政務次長”郭國文、國民黨市黨部主委謝龍介，以及退出民進黨、以無黨身分參選的陳筱諭，還有無黨籍的楊筱如、吳炳輝、徐國棟等6人參戰。3月16日投開票。目前媒體民調，謝龍介有勝選機會。



黃先柱表示，第二選區向來就是深綠（前“立委”黃偉哲2016年得票率76.47%），民進黨對對選情有信心，但預期補選的投票率低，變數仍在，目前確實無十足把握。



黃先柱指出，對手謝龍介打選戰，複製了韓國瑜模式，在空軍方面，郭國文目前在網路聲量上確實難與謝抗衡，但是，組織面的陸軍實力要比謝強過很多，這也是民進黨目前的優勢。



黃說，預期“立委”補選的投票率低，發動組織動員催票，將會是勝負關鍵。



至於退黨參選的陳攸諭打出陳水扁牌？陳筱諭的母親、前市議員郭秀珠也是扁系地方要角？黃先柱說，“立委”補選是單一席次，黨的力量要團結，他相信只要下達組織動員令，最後關頭會有棄保效應。