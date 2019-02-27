河北廊坊：車管業務“一鍵搞定”

中評社北京2月27日電／“先自助拍照，再點擊公安交管自助系統，三年駕駛記錄證明就打印出來了。”近日，河北廊坊市民李棟在廊坊市公安交警支隊的24小時車管自助服務網點，3分鐘就辦完了業務。這是河北省第一個24小時車管自助綜合服務網點，市民可隨時自助辦理業務。



廊坊有470萬人口，機動車保有量達137萬輛。最近半年數據顯示，廊坊市每天新增機動車400輛。車管業務激增，車管所辦事大廳人滿為患，玻璃門曾被擠壞過，群眾對排隊時間長有怨言。



對此，廊坊市車管所充分利用“互聯網＋”模式創新服務，建立起了集網上車管所、電話服務平台、機動車登記服務站、機動車視頻監銷、業務監管等平台為一體的網上辦事中心，讓數據多跑路、群眾少跑腿。廊坊還在河北率先推廣使用交管12123手機APP軟件，車管業務從“面對面”轉向“鍵對鍵”。



截至去年底，廊坊市互聯網車管業務辦理量超過22.8萬筆。市車管所所長張志旺說，按照每筆業務跑腿2公里計算，這幾年互聯網讓群眾少跑腿超過45萬公里。



廊坊還將服務觸角延伸到汽車銷售商、二手車市場、保險機構等網點，全市設置72家“機動車登記服務站”，可辦理機動車註冊、核發臨時號牌、機動車解抵押和互聯網面簽等業務。市民買車後就地可完成機動車註冊、上牌整個流程。如今，這些“小車管所”承擔了廊坊一半以上車管業務量，服務半徑縮短至3公里。



（來源：新華網）