介文汲駁吳釗燮：我大概碰到他的軟肋

介文汲表示，他說的不是事實嗎？（照片：介文汲臉書） 中評社台北2月27日電／中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪馬來西亞與新加坡遭打壓，前駐紐西蘭代表介文汲25日在臉書發文批“外交部”未積極協助。“外交部”昨天回應批介文汲，指其為爭取國民黨“立委”初選出線，妄下斷言批評“外交部”，嚴重傷害他曾服務30餘年的“外交部”及長期共事的同仁。介文汲昨日在臉書發文提出四點回應，並表示，吳釗燮說他的評論未根據事實，但請問他說吳釗燮未積極協助韓市長出訪難道不是事實嗎？



以下為介文汲臉書全文：



我昨天在fb的一篇短評，大概觸碰到吳釗燮的軟肋，他今天挟“外交部”之名對我個人發動攻擊，有點可笑，本來不想理他，但還是說幾句話好了：



1.吳釗燮說他完全依照高雄市府所請辦事，不就跟“總統府”的回答一樣嗎，就是你來找我，我就辦事。我認為這就不對，高雄市政府不是“外交部”門，只有“外交部”掌有一切國家的外交專業、資源、及管道，如果國家第二大城市市長出訪，“外交部”只扮演接送機、出席簽約儀式及餐會這些角色，不隨時主動提供協助及諮詢意見，我們還要“外交部”幹嘛，光這點，吳釗燮就該好好自我檢討。



2.吳釗燮說我的評論嚴重傷害到了我在“外交部”共事30年的老同事，這點完全沒根據事實，我文中明白批評的是心中只有黨派利益，沒有國家利益的民進黨政府，正是在告訴世人“外交部”同仁是無辜的，該負責的是民進黨政府。



3.吳釗燮說仍將秉持外交專業原則推動外交工作，但請問一個會向以武力鎮壓殺害自己人民正遭國際制裁的尼加拉瓜政府奉上三十億大洋的吳釗燮有專業可言嗎？4.吳釗燮說我提升個人知名度是要選“立委”，我在這告訴他，我進入“立法院”後絕對會為蘇啟誠處長申冤昭雪，會徹底追究破壞國家體制違法任命口譯哥、管媽女婿的失職首長的法律責任。



最後，吳釗燮說我的評論未根據事實，但請問我說吳釗燮未積極協助韓市長出訪難道不是事實嗎？

