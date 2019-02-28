秦慧珠：藍若吵換柱2.0　韓不敢也不會出來

秦慧珠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月28日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨2020黨內初選確定為7成民調3成黨員投票，國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社訪問時斷言，前黨主席朱立倫出線的機率仍較大，且她不認為國民黨高雄市長韓國瑜會出來競爭，韓對內、對外的正當性都不夠，但屆時初選決定的人若民調無法超過無黨籍台北市長柯文哲，必定會有一群人吵要徵召韓，而國民黨經不起“換柱2.0”，2020能不能勝選，就要看是不是自己搬石頭砸腳、自己玩死自己。



但秦慧珠也認為，屆時若上演換柱2.0，陷入黨內撕裂的情況，韓也不會出來，韓不敢、也不好意思要朱立倫滾蛋。



1955年生的秦慧珠是國民黨軍系北市議員，屬於黃復興黨部，擔任過2屆“立委”、4屆台北市議員。2000年曾加入親民黨、2001年以親民黨籍連任“立委”，之後於2005年8月回復國民黨籍，在2010年當選台北市議員至今，2018年市議員選舉中順利蟬聯。



秦慧珠接受中評社訪問時表示，這次2020跟2016的大環境不一樣，2016對國民黨不利，所以大家都不願意出來選，2018大環境反轉，所以對國民黨有利，也因此這些人就爭相出來。檯面上要選的人在2016大家都曾拚命叫他們出來選，包括黨主席吳敦義、前“立法院長”，現任不分區“立委”王金平、前主席朱立倫，每個都落跑不肯選。



秦慧珠指出，現在同樣的三個人、老了四歲，卻都出來爭著要選，社會觀感當然不好，黨員會認為要為黨犧牲時都沒人願意，一有機會掌握權力就爭著掌權，也因此吳、王、朱的民調並不高。



秦慧珠認為，吳、王、朱各有各的支持者，朱立倫民調比較高、吳敦義掌主席握組織機器，在黨員支持是比較多的，而王金平則是中南部的支持度會比較高一點，2018又幫助韓國瑜，認為韓應會幫助。



秦慧珠說，現在確定初選為三七比，朱立倫出線的機率仍是比較高的，畢竟朱的民調都贏過吳、王超過10%，雖然吳想藉黨員支持扳回一城，但當初51%支持吳當主席的黨員們，都有一定的自主性，會希望選一個國民黨最強的人選，他們也會看民調。因此朱民調較高的話，再加上對朱期待比較高，就可能出現集中投給朱的情況，即便是55比，朱立倫仍然較有優勢。



被問到韓國瑜聲勢如日中天，未來黨內初選決定的人該拿韓怎麼辦？秦慧珠表示，假設提名的是朱立倫，若跑一跑民調拉高，大家就會支持朱，但若民調還是輸給柯文哲，必定會有一群人跑出來要求要“換朱、徵韓”，屆時國民黨是經不起再一次的“換柱2.0”了，會陷入要換、不要換的兩派，黨內就會被撕裂，肯定會國民黨不利，可能就會被柯文哲夾去配。



秦慧珠認為，韓國瑜出來的機會不高，在初選階段，韓缺少了正當性，對外除了無法對高雄市民交代外，擔任市長2個月也缺少政績說服民眾，對內則是三個太陽都對韓有恩，吳敦義提名、王金平助選、朱立倫借將李四川，這些人對韓都幫助過，韓也不太好意思出來說他要選2020，反咬他們一口。至於屆時若上演換柱2.0，陷入黨內撕裂的情況，韓也不會出來，韓不敢、也不好意思要朱立倫滾蛋。



秦慧珠說，國民黨2020能不能勝，要看整個局是不是自己搬石頭砸腳、自己玩死自己。