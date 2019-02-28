藍議員陳成添：蔡政府卡韓會倒大楣

國民黨籍台中市議員陳成添。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月28日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪星馬行銷高雄農產、觀光，傳出行程被卡的情況？中國國民黨籍台中市議員陳成添告訴中評社，如果真的有卡韓的情況，蔡政府就要倒大楣，民眾都看得出來韓出訪是為高雄市農民、漁民到海外拼訂單，不是在拼政治。民進黨越打壓，韓國瑜的名氣會越旺，反而最後會促進韓出線，因為全台民眾都在看，老百姓都非常認同他在拼經濟。



有意參選“立委”的陳成添接受中評社訪問也提到，韓國瑜主張“經濟一百、政治零分”的主張，正是許多基層打拼的政治人士長期信念，韓流讓基層看到一股希望。如果韓是“母雞”，一定是特別強的母雞，對“小雞”選情當然有幫助，雖然韓都說先把市政做好，不去想參選的問題，但是政治人物要以民意為依歸，相信韓最後會有所選擇。



陳成添，連任3屆台中市議員，身兼台中市身心障礙者體育會理事長、台中市住宅消防權益促進會理事長，曾任台中市北屯區后庄里3屆里長，是基層出身的藍營政治人物。



陳成添告訴中評社，如果韓國瑜能變成“母雞”，對參選“立委”的“小雞”當然有拉抬作用，只要是以民意為依歸。我們當然會希望擁有廣大民意的候選人能脫穎而出，帶領全台灣的國民黨“立委”候選人，一起來打拼。



至於韓國瑜參選2020，除了個人意願還不明朗，也被質疑參選正當性，這要如何處理？



陳成添回答，雖然韓國瑜一直很謙虛，認為要先把高雄市政做好，為高雄的農漁民、為高雄經濟打拼，這是他認定的首要任務，所以他不去想參選“總統”的問題，這是負責的態度。但是政治人物要以民意為依歸，如果民意的導向或者民調走向還是朝向支持韓國瑜，相信最後韓也會有所選擇。



陳成添強調，因為韓國瑜有很多抱負想要實現，可能在高雄市長的位子上，搞不好也做不到，也沒有辦法完成很多設定的目標。