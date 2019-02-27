國民黨智庫報告否決了朱立倫主張的全民調

國民黨主席吳敦義說明黨內2020初選提名辦法。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選規則今天出爐，將按照原本提名辦法由7成民調、3成黨員投票決定人選。智庫提出的報告，分析國民黨提名制度的三階段演進，強調經智庫研議並諮詢學者專家意見，一致主張2020年本黨“總統”選舉提名制度必須納入黨員投票參與。亦即否定了前主席朱立倫主張的全民調。



國民黨27日下午召開中常會，由智庫報告各種初選方法的優缺點，經中常委討論後，確定將按照原本提名辦法，由7成民調、3成黨員投票決定人選，正式通過2020大位初選規則。



國民黨2020選舉提名制度報告：



主席、副主席、各位中常委，本黨“總統”選舉提名辦法，主席裁示交由智庫研議，經智庫內部研究及諮詢專家學者意見後，報告如下：



一、本黨2020“總統”選舉提名制度最高的戰略指導原則即是勝選，而勝選的前提則是團結，因此本黨的“總統”選舉提名制度的設計須符合“勝選”與“團結”兩大前提要件。



二、本黨“總統”選舉提名制度之演進可分為三階段，第一階段是從1996年至1999年，由“全國”黨員代表大會決定“總統”候選人；第二階段是從2000年至2004年，是以“黨員投票”（50%）與“民意調查”（50%）的結果來決定“總統”候選人，此即“混合制”，但最後仍須由全代會通過提名；第三階段從2008年至2016年，是以“黨員投票”（30%）與“民意調查”（70%）的結果來決定“總統”候選人，但最後仍須由全代會通過提名。然而，實務上，本黨的“總統”初選參選人都只有一人，故第二階段和第三階段的規定並未真正適用。2003年3月，第十六屆“全國”黨員代表大會通過連戰為“總統”候選人；2008年，本黨“總統”候選人之提名，最後因僅馬英九達至提名登記連署門檻，故由中常會核備、第十七次“全國”黨員代表大會第二次會議通過提名。2012年，僅有馬英九一人辦理提名登記，故由中常會核備，全代會通過提名；2016年（全代會廢止洪秀柱提名，改為徵召朱立倫）



三、經智庫研議並諮詢學者專家意見，一致主張2020年本黨“總統”選舉提名制度必須納入黨員投票參與。



四、由於本黨“總統”選舉提名從2000年以後即採“混合制”，考量各種初選提名制度之優缺點與本黨歷來的提名規定，建議本黨2020“總統”選舉提名制度仍採“混合制”，但因過去本黨的“總統”初選參選人都只有一位，所以這兩種“混合制”（50%/50%與30%/70%）都沒有實際適用過，建議本黨2020“總統”初選，從上述兩種“混合制”之中擇一辦理，惟均應有黨員投票參與。

