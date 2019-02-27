大華網：“台獨”違憲違法　更違背主流民意

中評社香港2月27日電／國民黨“立委”江啟臣日昨質詢“國防部長”嚴德發“解放軍會在何種條件下攻台？”，嚴部長明確表示“台灣獨立及外力介入時”。江再問嚴部長“支不支持台獨”？”，嚴部長明確回答“‘憲法’規定我們是‘中華民國’，國軍為‘中華民國’而戰，這個核心價值不會改變”。



大華網路報今天專欄文章說，由嚴德發的回答內容可知，“台灣獨立”及外力介入將會引起解放軍攻台，導致台灣人民陷於戰爭危險之境。而依據“憲法”，“國軍”是為“中華民國”而戰，不會為“台灣獨立”而戰。希望少數政治人物能聽進嚴部長的談話，放棄勢將引發兩岸戰爭且違背“憲法”的“台獨”主張。



台灣是個自由、民主與法治的社會，任何個人或政黨都可有自己的政治主張，且應該受到人民尊重與法律保障，但是如果個人或政黨的政治主張有可能成為實際的政策，那就要考慮這項政策所引起的後果與適法性了，政治人物不能為了實踐個人或政黨的政治主張而以人民利益作為賭注，更不能違憲去從事不法的政治主張！



眾所皆知，台灣獨立就是個可能引發兩岸戰爭與違反“中華民國憲法”的政治主張。首先，“台獨”將會立即引起兩岸戰爭，讓台灣同胞生命財產毀於一旦；對中國大陸而言，“台獨”是涉及國家與領土主權的重大議題，如果“台獨”能夠成立，那藏獨、疆獨、港獨必然趁勢而起，勢必危及大陸的領土完整，所以一定會以武力面對，決無任何妥協空間。



中國大陸已經在各種場合表達過基本立場，也就是嚴部長所說“台灣獨立及外力介入時”，解放軍一定會武力攻台。如果少數政治人物明知大陸的基本立場，還為了搞“台獨”去挑戰大陸的底線而引發戰爭，導致台灣多年來的發展成果被戰火摧毀，屆時將會是台灣歷史的罪人。



“台獨”主張違背“憲法”：根據“中華民國憲法”與增修條文，以及“台灣地區與大陸地區人民關係條例”等相關的法律規範，“我方”是主張“一個中國”，即“中華民國”，目前分治為“台灣地區”與“大陸地區”，而在這些相關法律的前言中都有“為因應國家統一前之需要…”，所以，依照相關法律規範，未來是要追求國家統一的。