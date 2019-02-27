2020初選回歸黨章　王朱皆稱尊重黨中央

中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，正式通過2020初選規則，回歸黨章維持現有比例，以民調七成、黨員投票三成的方式進行。對此，已表態參選的前主席朱立倫和前“立法院長”王金平都透過辦公室發出回應表示，尊重黨中央的決定。



王金平辦公室回應表示，黨中央決定的辦法，都尊重與遵守。朱立倫工作室則表示，尊重國民黨中央，也希望初選時程儘速底定，回應民眾期待。