媒體拍到金正恩赴越途中在站台吸煙小憩

中評社香港2月27日電／日本TBS電視台早前播放的一段視頻顯示，煙迷金正恩前往越南途中在中國火車站抽煙小憩。金正恩將在河內會見美國總統唐納德·特朗普，討論朝鮮核武器和導彈引發的國際對峙問題。



據報道，從視頻可以看出，在中國南寧火車站，金正恩一邊吸煙，一邊與朝鮮官員交流。胞妹金與正在旁邊拿著水晶煙灰缸。



經過70小時的長途跋涉，金正恩穿越整個中國南部於週二抵達越南。



儘管朝鮮正大搞禁煙運動，但金正恩還是煙不離手。2017年朝鮮電視台拍到他在液體燃料洲際彈道導彈試射前吸煙。



媒體表示，金正恩喜歡抽"7.27"牌子的香煙，至於酒，他和他的父親一樣喜歡葡萄酒，此外，他也很喜歡啤酒。



品牌"7.27"是為了紀念1953年7月27日，也就是朝鮮祖國解放戰爭勝利紀念日或簽署《朝鮮停戰協定》的日子。這不是一個傳統品牌，而是在金正恩執政後才出現。金正日生前喜歡外國品牌，例如英國樂富門和登喜路、美國萬寶路和法國伊夫·聖羅蘭。不過，網友在一張金正恩吸煙的老照片上發現了萬寶路Cannabis特有的綠色濾嘴，因此他也完全有可能不只抽國產煙。據當地媒體報道，一些黨內級別略低的工作人員也抽"7.27"香煙。與此同時，自由亞洲電台（RFA）稱，2018年底"7.27"開始面向外國遊客出售。一名中國企業家（朝鮮族）表示，這種鐵盒裝香煙一盒83美元，但對中國遊客定價不高，因此被搶購一空。但朝鮮邊境城市新義州的免稅店價格更低一些。據說這種煙的味道很像中華煙。