蔡英文主持台北故宮院長吳密察等人宣誓

蔡英文今天主持“行政院”新任官員宣誓典禮。（照片：“總統府”提供） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天主持新任“行政院”、“考試院”等政務人員宣誓典禮。宣示人員，包括：海洋委員會主任委員李仲威、故宮博物院院長吳密察等人。



儀式開始後，蔡英文就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由李仲威帶領宣讀誓詞；宣誓後，蔡英文逐一向宣誓人握手祝賀，儀式簡單隆重。“副總統”陳建仁、“行政院副院長”陳其邁等人均在場觀禮。



宣誓人員尚包括：“國防部副部長”沈一鳴、張冠群、“行政院”副秘書長何佩珊、“內政部”政務次長陳宗彥、“外交部”政務次長謝武樵、徐斯儉、“財政部”政務次長吳自心、莊翠雲、“教育部”政務次長劉孟奇、“法務部”政務次長陳明堂、蔡碧仲、“經濟部”政務次長曾文生、“交通部政務次長”王國材、黃玉霖、“勞動部”政務次長施克和、劉士豪、“行政院”農業委員會副主任委員陳添壽、“衛生福利部”政務次長蘇麗瓊、“行政院”環境保護署副署長蔡鴻德、“文化部”政務次長蕭宗煌、丁曉菁、“科技部”政務次長謝達斌、許有進、“國家發展委員會”副主任委員鄭貞茂、郭翡玉、大陸委員會副主任委員邱垂正、陳明祺、金融監督管理委員會副主任委員張傳章、海洋委員會副主任委員陳陽益、“國軍退除役官兵輔導委員會”副主任委員李文忠、“原民會”副主任委員汪明輝、伊萬•納威Iwan Nawi、“客委會”副主任委員楊長鎮、“行政院”公共工程委員會副主任委員顏久榮、“行政院主計總處”副主計長陳瑞敏、“國立故宮博物院”副院長李靜慧、“行政院”原子能委員會副主任委員吳美玲、海洋委員會海洋保育署署長黃向文、公平交易委員會委員魏杏芳、蔡文禎、謝智源、公務人員保障暨培訓委員會專任委員楊仁煌。