特朗普會晤越南高層　簽署多項合作協議

中評社香港2月27日電／美國總統特朗普今天在與朝鮮領導人金正恩舉行第2次峰會前，先行會晤越共中央總書記、越南國家主席阮富仲與總理阮春福，見證兩國相關部門簽署多項經貿等領域合作協議。



越南媒體報道，特朗普在美國國務卿蓬佩奧與美國駐越南大使康達陪同下，上午與阮富仲會晤。



特朗普談及他與金正恩第2次會晤時表示：“我們倆對這項在越南舉行的重要峰會都感到高興。”



特朗普說，這是“一個重大榮譽”，他代表美國人民向越南人民致以最熱情的問候。



中央社援引報道，會晤結束後，特朗普與阮富仲見證兩國相關部門簽署多項經貿等領域合作協議，包括美方向越方提供飛機發動機合約、100架波音公司737 MAX噴射機買賣備忘錄、10架波音787夢幻客機（Dreamliner）買賣合約以及航空資訊合作協議等，總價約210億美元。



報道說，特朗普隨後與阮春福討論兩國相關事宜，然後共進午餐。



阮春福對美國在特朗普就任以來經濟社會發展所取得的成就表示祝賀。



特朗普表示，與他2017年首次訪越相較，越南目前已取得顯著進步。特朗普說，雖然這次在越南只有較短時間，但是越方為川金峰會所做出的準備讓他印象深刻，對越方表達謝意。



特朗普也說，他期待今晚與金正恩會晤，希望此次峰會將取得成功。



特朗普28日在特金二會後將離開越南，而金正恩將繼續對越南進行友好訪問，直到3月2日。