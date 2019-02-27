羅浮宮台灣名家展　遠雄博物館隆重登場

展場一角 中評社高雄2月27日電（作者 利炳詳）由人文遠雄博物館舉辦的“風華再現－羅浮宮台灣獲獎名家巡迴展”，今（27）日於高雄分館隆重登場，以風華再現為主題，塑造展現台灣藝術家魅力、風格，加強城際外交，讓文化藝術產業在高雄深耕與成長。開幕茶會由台灣藝術股份有限公司（8479）副總經理柯芷吟主持，盛況空前、冠蓋雲集，許多政商界與知名社會名流踴躍參與。



遠雄人文博物館高雄分館特別邀請法國羅浮宮國際藝術展台灣組委會主席李登勝，籌組羅浮宮台灣獲獎名家2019年巡迴展，並由秘書長林意雯策展，展覽理念為讓藝術從高雄崛起、接軌全球，將高雄愛河與法國賽納河連結，打造人文薈萃的浪漫藝術氛圍。



展覽日期自 2月27日至4月14日，展出作品包含水墨畫、油畫、雕塑、珠寶藝術等，參展藝術家有馳名全球的水墨畫大師李奇茂、台灣本土主義之父前輩畫家何文杞、世界知名水墨畫大師李登勝、雕塑名家蕭啟郎、南台灣知名油畫家藍黃玉鳳、水墨名家陳金海、國際珠寶藝術家吳佳楨。



遠雄房地產行銷副總黃俊郎致詞表示，歡迎高雄藝文界朋友來到遠雄，他說明遠雄在高雄的建案以第一和唯一為理念，在接待中心結合藝廊概念，希望成為高雄藝文的交流平台，讓高雄成為文化藝術第一的城市。



羅浮宮國際藝術展台灣組委會主席李登勝表示，此次參展的藝術家都是台灣相當優秀的創作者，在法國展出受到歐美觀眾喜愛，隨著高雄崛起，策展團隊想到可以把塞納河與愛河串聯，讓全球看見高雄。



策展人林意雯秘書長說，本展覽的藝術家，都是讓世界驚豔的創作者，希望透過藝術來改變高雄的城市生活美學，此次展品都兼具市場性與藝術性，對文化的傳承有高度水準，值得所有市民朋友細細品味與收藏。



開幕最後由李登勝與黃俊郎一同在台上揮毫創作，由黃俊郎進行開筆，接著李老師即興創作，在紙上畫出達摩圖像，精湛的描摹功力讓現場觀眾看得入神，開幕茶會也在來賓與揮毫作品一起合影留念後畫下完美句點。



