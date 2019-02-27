柯以色列出訪筆記二：鼓勵冒險不懼失敗

柯文哲在機場候機時席地而坐。(照片：柯文哲臉書) 中評社台北2月27日電／無黨籍台北市長柯文哲結束訪問以色列行程，於今天傍晚抵台。在轉機過程中，他在臉書發出第二篇以色列出訪筆記。他提到參訪以色列的科學研究及新創重鎮－魏茲曼科學院與以色列創新局的感想時表示，台北市過去4年對新創補助超過11億元，但我們跟以色列都面臨到同樣問題，在於公家的創新產業補助不是以獲利為最大目標，而是“如何在鼓勵新創的過程中，找到對“國家”未來產業發展最有幫助的項目？”我發現以色列有一點跟我很像：鼓勵冒險，不懼失敗。



柯文哲在台北時間23日啟程赴以色列訪問，在當地三天的行程中，包括參加全球市長會議、參訪全球最大自駕車公司－自駕車之眼“Mobileye”、台拉維夫市政府、台拉維夫證交所、魏茲曼生命科學院、以色列創新局等。當地時間26日下午6點結束所有訪問行程，前往機場搭機，並經由土耳其伊斯坦堡轉機返台，於27日下午5點抵台。



以下為柯文哲臉書全文：



“出訪筆記之2：以色列”



行程來到最後一天，一大早的全球市長會議，我們在特拉維夫證交所的演講廳進行各種專題演講，介紹以色列這幾年來的一些創新產業，包括資安、智慧城市、共享交通等等。



很久沒有機會可以心無旁騖的靜下心來上課，講座中有很多有趣的概念，我也馬上叫現場一起參與的局長們抄下來，帶回去研究看看如何進行。



下午，我們前往以色列的科學研究及新創重鎮－魏茲曼科學院與以色列創新局。其中，創新局負責輔導新創產業的發展，跟市府的產業局業務非常類似，我們也跟他們互相交換意見。



台北市過去4年對新創補助超過11億元，但我們跟以色列都面臨到同樣問題，在於公家的創新產業補助不是以獲利為最大目標，而是“如何在鼓勵新創的過程中，找到對“國家”未來產業發展最有幫助的項目？”



這個問題我們跟以色列創新局有很多討論，但我發現他們有一點跟我很像：鼓勵冒險，不懼失敗。以色列創新局利用補助企業創新，廠商成功的要回饋還款，失敗了，則是不用繳回，因為他們認為失敗是常態，創投成功率兩三成才是正常的事情，“失敗了，就是增加下一次成功的機率”。



然而，他們也承認過去20年下來，補助的對象也不斷在變化，因為世界上沒有什麼產業是會一路欣欣向榮，隨著市場不斷變化，對“國家”最有幫助的產業也會不斷更動。



所以到最後，作為一個政府，最重要的還是兩點：“專業”跟“良心”，換句話說，新創產業的補助評選委員，必須能夠秉持專業與良心，順應產業潮流的變化，不斷的找尋新的補助對象。



不到72個小時的快閃行程，終於告一段落，“回國”之後，我們會努力把一些學到的觀念付諸實現。