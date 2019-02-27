韓國瑜訪星通路商　戴頭套進水果倉儲

高雄市長韓國瑜手拿台灣椪柑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪新加坡，今天下午前往當地通路商萬春商行進行參訪，冷凍倉儲內放著來自台灣的葡萄、芭樂、蜜棗、鳳梨，韓國瑜聽完簡報後立刻戴上“衛生頭套”參觀倉儲空間，模樣相當古錐，也對保存技術相當肯定。韓也透露有機會跟對方簽下第三筆訂單，內容以水產品為主。



韓國瑜昨天在新加坡簽下兩份訂單，3年長約，總價值逾一億元新台幣，今天則是參訪新加坡國立大學新創聚落，並舉辦高雄觀光行銷記者會，最後一個行程則特別來看當地的萬春商行，瞭解冷凍及冷藏分裝情況，確保運銷過程保鮮，確保送到消費者手上仍質佳味美。



韓國瑜在萬春商行董事長陳振賢帶領下進行瞭解，韓國瑜也透露雙方可能在晚宴上繼續深聊，看看是否有機會拿到第三筆訂單，會以水產品為主，但是在確認前不會宣布內容，尊重對方。



高市府表示，萬春商行於1988年成立，為生鮮蔬果的進口商與分銷商，客戶包括超級市場、航空、郵輪供給、飯店、餐廳等外食產業，其主要業務之一是將生鮮蔬果進口後，分裝為零售用包裝，供給超級市場等零售通路。



該公司有健全冷鏈物流體系，自2005年起設立自有物流及倉儲系統，貨品到港後，確保貨品在運送過程中儲存在適當的溫層，其自有物流車及88,000平方呎的倉儲空間，可提供冷藏、冷凍空間及調整出貨，除了生鮮蔬果外，業務範圍涵括肉類、水產品、營養補給品、乾貨等。