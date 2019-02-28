秦慧珠：外資陸資內資都少衝擊台北市景氣

秦慧珠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月28日電（記者 鄭羿菲）台北市東區、民生社區空置店面大增，中國國民黨台北市信義、松山區議員秦慧珠接受中評社訪問時表示，店租高、年輕人在餐飲與服裝消費型態的改變，都是商圈轉移的因素，而經濟大環境難免也會影響到商圈，蔡英文意識形態掛帥，讓外資裹足不前、陸資不來，而台灣人也不敢投資，都會造成影響。



1955年生的秦慧珠是國民黨軍系北市議員，屬於黃復興黨部，擔任過2屆“立委”、4屆台北市議員。2000年曾加入親民黨、2001年以親民黨籍連任“立委”，之後於2005年8月回復國民黨籍，在2010年當選台北市議員至今，2018年市議員選舉中順利蟬聯。



秦慧珠接受中評社訪問時表示，台北市民生社區是社區型的商圈，不像西門商圈、東區、信義計劃區外來客非常多。民生社區店家能賺到的營業額不高，而在房租貴的情況下，房東口袋又深，降到一定程度後不願再降，就形成空店面很多的情況。



秦慧珠舉說，4年前她找競選總部時，在民生東路五段曾問到一間房子月租金40萬元，她沒有租。4年後，同樣在民生東路五段，雖是不同的房子，月租金16萬元，時間過了4年房東確實有再調降租金，但仍然很高，而且兩旁還有3個待租店面空了半年到2年時間，代表房東寧願空在那，也不願意降租金。



秦慧珠指出，當年台北市民生社區商圈很熱鬧、消費力強，但現在人口減少、老化，不再需要買太多服飾商品，消費型態已經改變，在營業額不高、房租高的情況下，商圈轉移很正常。而且當年到處都沒有捷運，而現在年輕人多搭捷運消費，因此非捷運點的商圈沒落是很正常的。



被問到日前台北市東區老字號永福樓歇業，秦慧珠認為，除了店租貴外，在餐飲業部分，年輕人多吃快餐類、低消、吃到飽種類的餐廳，高消、桌菜那種生意都不怎麼好，所以消費型態改變也是原因。而且年輕人買衣服的喜好都不同了，東區的服飾店面也會受到影響。



至於無黨籍台北市長柯文哲認為台北金流量沒有減少，可能是西區翻轉，東區才沒落，秦慧珠說，這種講法有點在幫自己開脫，西區翻轉在馬英九、郝龍斌擔任台北市長時，都有在講，而信義計劃區也有20多年了，當年可以三區共旺，為何現在不行？ 台北是個工商大城，市長要能營造商機讓大家賺大錢，像是國民黨高雄市長韓國瑜一樣，柯文哲任內只有除弊、沒有興利，必須做好繁榮商圈、拚經濟這件事。



秦慧珠也說，經濟大環境難免也會影響到商圈，不景氣一定是個經濟因素，所以蔡英文意識形態掛帥，讓外資裹足不前、陸資也不來，而台灣人也不敢投資，資金匯聚不進來就少了資金池，也沒有投資標的，也會是大台北商圈一個個沒落的原因。