韓國瑜再批綠：我們為農漁民打拚不該扯後腿　

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜訪問新加坡，27日下午參訪通路商萬春商行，再度針對農委會主委陳吉仲講的“那是去年本來就有的通路”進行回應。韓國瑜表示，高市府團隊在海外為了農漁民打拚，他應該要祝福我們、要鼓勵我們、幫我們打氣加油，而不是在後面扯後腿，這是不對的，完全不對；幫人民做事情沒有門戶之見，絕對沒有劃地自限，該做就是該做，開大門走大路，絕對不要有政黨的色彩、意識形態的色彩、或是有地區的色彩。



韓國瑜進一步說，將來台南、屏東、嘉義的農民漁民需要我們幫忙，假設我們高雄的農漁民照顧完畢之後，我們還有多餘一點點的力量，我們也願意幫忙，為什麼要分彼此呢？



由於韓國瑜提到可能會跟百美超市簽下第三筆水產品的訂單只是目前仍在談，因為稍早韓國瑜針對“農委會主委”陳吉仲談話強烈反擊，隨行媒體趁著參訪萬春商行後的聯訪時間，再繼續追問，這次若再度成功簽下第三張訂單，是否等於用行動來證明並反擊陳吉仲？



韓國瑜表示，我覺得陳吉仲他很大的錯誤是，他在“國內”時，我們卻在海外為了農漁民打拚，他應該要祝福我們、要鼓勵我們、幫我們打氣加油，而不是在後面扯後腿，這是不對的，完全不對，所以剛剛下午的時候我有一點點不太高興。



韓國瑜說，其他縣市長在海外搶訂單，身為高雄市長我也為你祝福，大家是一體的幫忙農民漁民，何苦講話這麼的酸，諷刺性這麼強，沒有必要把我們的努力通通放在地上來踩，何苦呢？太差了。



記者提問以後還會跟“農委會”合作嗎？韓國瑜強調，不管誰，只要能幫農民漁民，我們都願意合作，幫人民做事情沒有門戶之見，絕對沒有劃地自限，該做就是該做，開大門走大路，絕對不要有政黨的色彩、意識形態的色彩、或是有地區的色彩。