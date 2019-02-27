陳淞山：民進黨對付吳子嘉　宣告蔡連任死刑

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／綠營出身的政治評論員陳淞山27日在《美麗島電子報》發表評論表示，民進黨藉由對《美麗島電子報》董事長吳子嘉開除黨籍，重演當年“11寇事件”的翻版，讓黨內的多元聲音歸於一統，不再表達對蔡英文無能領導的意見，並用“抗中”、“反中”的政治基調，來處理大陸打壓圍剿台灣的現狀，挑起兩岸政治或軍事對抗的敏感情緒及神經，讓民進黨贏得大選繼續執政。民進黨2020大選的執政心機真的用錯地方了，趕緊懸崖勒馬、損害控管，才是正途！



以下為陳淞山評論全文：



為了繼續執政，民進黨的執政團隊一方面“打韓批柯”以邊緣化國民黨的朱立倫、王金平與吳敦義，另一方面則形塑兩岸可能發生戰爭的大陸武統氛圍來轉移執政無能的政治窘境，又在強勢鷹派作風的葉國興接任“國安會”副秘書長之際，由台北市黨部發動對美麗島電子報董事長吳子嘉施以除名的黨紀處分，這一連串的政治作為，表面上看似沒有直接連結的政治操作，但其背後則應該是為了鋪陳2020“總統”與“立委”大選的情勢，造成民進黨有利的政治態勢，而草率推出所設計出來的“局”！



這個“局”就是趁著國民黨四個太陽“總統”大選爭取提名的內鬥爭議，攪亂國民黨內部的軍心與士氣，同時，也藉由對吳子嘉的開除黨籍效應，重演當年“11寇事件”的翻版，讓民進黨內的多元聲音歸於一統，不再到處表達對蔡英文無能領導的政治“異見”，並且用“抗中”、“反中”的政治基調，來處理面對目前大陸到處打壓圍剿台灣的現狀，以挑起兩岸政治或軍事對抗的敏感情緒及神經，讓民進黨贏得大選繼續執政。



這個時候出場的葉國興入主“國安會”，或是巧合，或許是有意的安排操作，恐怕都難以下定論！但是，這真的會有利於民進黨的“總統”與“立委”大選嗎？還是這已經是不得不的“唯一戰法”？



主導議題、主導戰局，原本就是民進黨相當擅長的選戰手法與操作，2018地方大選的慘敗，就是民進黨及蔡英文拱手把這個優勢讓給了國民黨，讓給了韓國瑜！如今，“不一樣的蔡英文”，開始站在第一線領導了。元旦期間對習近平總書記告台灣同胞書40周年的講話，蔡英文的強力出手回應，讓國民黨“一中各表”的九二共識成為各方批評的“一國兩制”被統一“告白書”，吳敦義的“和平協議”主張也變成人人喊打的投降協議“賣台論”，蔡英文政府終於懂得如何“以中（中國）制國（國民黨）”的政治竅門，也相當清楚如何拉高兩岸政治對抗的攻防層次與格局，並藉由國民黨莫衷一是的兩岸政治主張，來對老共及國民黨內的四顆太陽進行打擊與分化。



轉守為攻的民進黨政府團隊，現在到處都是可以主動出擊的攻擊手，無論是“拉韓打柯”、“拉韓抗朱”，還是“打韓批柯”，就是鎖定未來的政治對手就是這三個人，而其背後隱隱作祟的政治靠山就是中共當局，台灣只能靠攏美國來對抗中國，來對韓、柯、朱等三大可能的政治對手進行政治圍剿。因此，民進黨唯有主導議題、主導戰局，藉由美、中之間的政治對抗，藉由國民黨“總統”提名人選的內訌鬥爭，將兩岸關係問題從政治對抗拉高到“軍事對抗”的氣氛與局面，拉高到反併吞、護主權的對撞衝突緊張關係，才有可能讓台灣人民做出繼續支持民進黨執政的政治判斷與選擇。



可是，以葉國興的出場帶出了開除了吳子嘉黨籍的政治場景，很可能就是民進黨要付出慘痛代價的政治敗筆！因為，吳子嘉太了解、太愛護民進黨了！民進黨把“總統”大選的執政心機用在對付吳子嘉身上，等於就是把自己不能說的政治弱點與秘密完全交到可能的對手手上，絕對是最錯誤的判斷與決定，等同於是正式宣告蔡英文連任的政治死刑！



正因為如此，無論是蔡英文或陳菊，或者是新潮流系或葉國興，做出了開鍘吳子嘉黨籍的政治判斷與決心，都應該好好想想其可能造成的政治殺傷力與代價，因為，這同時也更可能讓吳子嘉的政治行情水漲船高，更有能力撼動民進黨的執政根基與大選選情，難道民進黨的領導階層沒有好好評估其可能的利弊得失嗎？



這就如同拉高兩岸對抗情勢從政治往軍事方面發展，雖然一時可以營造台灣人民對中的政治反感氛圍，甚至因此有利於民進黨選戰的政治操作，可是難道就沒有好好評估考量過其反作用力的政治傷害，以及可能擦槍走火的軍事意外事故發生嗎？更可怕的是，用天真且幼稚的心態來看待中共武力攻台問題，蔡英文認為：“我們自己會承受第一波的攻擊，然後希望理念相同國家站出來。”這種把“國家”安危當作兒戲的愚蠢說法，真的是出自於我們“總統”的口中嗎？如果，美、日為了國家利益而捨棄了台灣，那麼我們又如何保衛的了我們的領土主權及人民呢？“希望理念相同國家站出來”真的是相當不切實際的政治期待與幻想，蔡英文理應講出來的是“如何避戰”的政治策略或呼籲，而不是好像自以為是的在政治棋盤上玩“虛擬戰爭”的對抗遊戲吧！



總之，政治總是來自於人性，原本沒有通天到可以翻雲覆雨的吳子嘉，因為被民進黨開除黨籍了，他的下一步會是什麼？兩岸政治情勢原本就是“鬥而不破”的局面，如今即將撕破臉攤牌了，中國當局會怎麼想、怎麼做呢？民進黨的領導階層評估判斷好了嗎？為了選舉的政治需要，難道上述的民進黨政治盤算與作為是正確的判斷與選擇嗎？看起來，民進黨“總統”大選的執政心機真的用錯地方了，如何趕緊懸崖勒馬？如何損害控管？才是正途吧！