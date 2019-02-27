柯文哲返台　第一道題是獨派對蔣銅像潑粥

柯文哲剛結束以色列參訪行程返台。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月27日電（記者 黃文杰）明天就是228紀念日，“台灣國”辦公室主任陳峻涵今天下午跑去台北中正紀念堂朝蔣介石銅像丟擲海鮮粥，邊痛罵“殺人魔王”。甫結束以色列參訪行程的無黨籍台北市長柯文哲傍晚在桃園機場受訪表示，台北市政府對中正紀念堂轉型正義立場是很明確，不過還是要等“文化部”召開會議，再具體說明。



柯文哲23日晚搭乘土耳其航空前往以色列，參加以國主辦的全球市長會議，27日傍晚返抵桃園機場，並接受媒體採訪。



媒體問到，二二八前夕，突然有“台灣國”人士跑去中正紀念堂潑粥，事後“台灣國”辦公室發布新聞稿表示，“文化部長”鄭麗君被掌摑事件鬧了2天後無聲無息，忘記轉型正義這個影響台灣世世代代的重要課題，“台灣國”辦公室要提醒最該為轉型正義負責任的蔡英文，切勿讓台灣人民因轉型正義未能落實，而以選票教訓民進黨”。



被問到上述看法，柯文哲表示，最近“文化部”會舉辦中正紀念堂轉型正義的會議，要求每個單位表達意見，台北市發言，我們都已經寫好，我已經簽了，台北市政府對於中正紀念堂的轉型正義是很明確，至少會派人開會，也寫下文字，拜託（市府）文化局長當天會議去唸，但是還要等官方說明。