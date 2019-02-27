海光美展隆重登場 歡迎到高師大116觀賞

海光美展開幕剪綵 中評社高雄2月27日電（作者 鄂見智）“第52屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展”，昨（26）日在高師大116藝文中心隆重開幕，由海軍艦隊指揮部副指揮官李世強主持，邀請高師大副校長王政彥、藝術學院院長姚村雄、公關執行長鄂見智、苓雅區區長陳進德、台中市雕塑學會理事長黃澤華、高雄市書法學會理事長李國忠、市政府“新聞局”秘書黎毓及錢雲徽、胡維成等多位里長出席，場面盛大熱絡。



副指揮官李世強致詞表示，期待民眾在欣賞藝文的同時，也能深刻了解到堅實軍力量對生存發展的重要性，更期盼能夠凝聚全民防衛的共識。藉開幕儀式特別介紹今年榮獲攝影類銅像獎的許銘哲上尉及攝影類優選的黃國彥少校，表揚他們利用公餘時間，投入金像獎創作的努力與成就。



高師大副校長王政彥致詞提到，他兵役抽籤抽到海軍陸戰隊，服預官役時擔任巡迴教育教官宣教對象為海軍及陸戰隊官兵，看到大家倍感親切。更肯定海軍官兵“一手拿槍，一手拿筆”的創作成就。他也藉機宣傳高師大已完全轉型，不只培育師資更是多元培育人才，目前在陸戰隊開有二個經營管理碩士再職專班，同學上課求學非常認真，受到教授們高度讚賞。歡迎官兵到高師大進修，高師大可以為部隊客製化開授所需課程。



艦指部政戰主任蘇世霖表示，今年“海光美展”展出項目計有國畫、書法、西畫、漫畫及攝影等5類共50件作品，除展現戮力戰訓本務、致力建軍備戰成果外，同時呈現官兵關懷鄉土之情懷，充分展現出藝文軟實力。“海光美展”展出時間自即日起至3月10日止，時間為每日上午9時至下午5時，歡迎民眾踴躍前往高師大116藝文中心參觀。



