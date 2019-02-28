國新辦：去年國務院各部門辦理建議六千餘件

國新辦27日舉行國務院政策例行吹風會，介紹2018年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理的情況。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）國新辦27日舉行國務院政策例行吹風會，介紹2018年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理的情況。自然資源部副部長庫熱西·買合蘇提、生態環境部副部長莊國泰、海關總署副署長鄒志武、市場監督管理總局副局長唐軍出席，國務院新聞辦公室新聞發言人襲艶春主持發布會。



襲艶春介紹2018年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協委員提案工作的基本情況表示，根據各部門上報情況並與人大、政協有關方面核實，2018年全年，國務院各部門牽頭辦理全國人大代表建議6319件，全國政協委員提案3863件，分別占“兩會”建議提案總數的88.5%和87%，已全部按時辦結。從承辦數量看，2018年國務院各部門承辦的建議提案數量繼續保持在高位。自然資源部、生態環境部、海關總署、市場監督管理總局承辦的建議提案分別達到668件、782件、207件和560件。



自然資源部實行辦理責任制，積極與代表委員溝通聯繫，推進辦理結果公開。在推進永久基本農田保護、宅基地管理制度改革、跨省域補充耕地國家統籌、設施農用地管理等工作中，充分采納和落實代表委員們提出的意見建議，有力推動了自然資源管理政策制度的完善和相關問題的解決。



生態環境部針對所有主辦件，建立了正式答覆前必須征得代表委員同意、將溝通情況作為前置條件的工作機制，辦理過程中採取調研、座談、走訪等多種形式與代表委員溝通，保障辦理工作取得良好效果。



海關總署建立健全署內承辦聯絡機制、辦理工作與海關中心工作統籌推進機制、督辦催辦機制、內部質量控制機制，加強與代表委員聯繫，狠抓辦理質量效率，務求辦理實效。



市場監督管理總局不斷完善建議提案登記、會辦、督辦、答覆文稿審核等相關制度，嚴格按照辦理規定，明確承辦責任人、完成時限、質量標準，確保辦理工作層層有人抓、案案有人辦、件件有落實、事事有回音，保障了建議提案辦理水平的優質高效。



從辦理實效看，各部門共采納代表委員所提意見建議近3200條，出台相關政策措施1400餘項，全年共公開建議提案辦理複文6300餘件，其中全文公開5700餘件，發表解讀文章數量230餘篇，取得了良好的社會反響。



襲艶春指出，總的看，國務院各部門認真研究吸納意見建議，加強政策轉化，通過辦理建議提案，在推動打好三大攻堅戰、實施鄉村振興戰略、推動經濟高質量發展、保障和改善民生等方面出台了一系列有針對性的政策措施，促進了改革發展和民生改善。人大代表、政協委員對辦理工作滿意或基本滿意度均超過98%。

