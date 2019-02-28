民革中央擬提三項涉台提案 促台企在陸上市

通氣會吸引多家媒體前來報道（中評社 張爽攝） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）2019年兩會召開在即，中國國民黨革命委員會昨日召開通氣會，介紹民革中央2019年提案工作。據民革中央副主席兼秘書長李惠東介紹，民革中央擬提交全國政協十三屆二次會議的33件集體提案（其中8件不公開），其中涉台提案三件。



李惠東說，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表了重要講話。民革中央深入學習貫徹講話精神，結合民革對台工作特色，擬提交涉台提案三件，分別是《關於推動兩岸合作共建田園綜合體的提案》、《關於促進台資企業在大陸上市的提案》、《關於以台灣地區大陸同鄉會為依托，促進兩岸交流與認同的提案》。



《關於促進台資企業在大陸上市的提案》提及，當前大陸資本市場正處於快速發展之中,台資企業選擇在大陸上市募集資金的同時,也有利於加快企業的轉型、提升企業的含金量。為更加有效落實“同等待遇”原則,保證台資企業健康、可持續發展,對於台資企業在大陸上市,不宜實施放寬同業競爭審核標準、優先安排上市等特殊優待,應針對推進台資企業在大陸上市過程中存在的問題,加強政策整合,提供完整的上市輔導服務,該提案還提出四點具體操作建議。



《關於推動兩岸合作共建田園綜合體的提案》提及，新形勢下,三農發展亟待尋找契合新時代的新路徑。當前,兩岸合作共建田園綜合體有利於增進兩岸農業經濟優勢互補,有益於加速大陸農業轉型升級,有助於形成以大陸為根基的兩岸涉農共同利益格局。調研發現,兩岸合作共建田園綜合體建設仍面臨一些問題,建議搭建溝通交流平台,建立長期合作機制;加大政策支持力度,強化政府服務功能;創新金融支持手段,吸納社會資本融入;突出區域特色品牌,強化創意營銷和產業融合。



《關於以台灣地區大陸同鄉會為依托，促進兩岸交流與認同的提案》提及，近年來,台灣地區大陸同鄉會積極參與兩岸經濟文化交流,成為推動兩岸關係和平發展、遏制“台獨”分裂勢力、增進台灣同胞民族和國家認同的重要力量。由於種種原因,台灣地區大陸同鄉會的發展存在後繼乏人、聯繫合作較少、社會影響力有限等問題。建議將台灣地區大陸同鄉會納入海峽論壇等大型交流平台,搭建台灣地區大陸同鄉會聯誼平台,推動台灣地區大陸同鄉會學術研究,加強台灣地區大陸同鄉會宣傳展示,給予台灣地區大陸同鄉會適當的政策傾斜等。



民革中央還提交了社會法制、“三農”等領域的提案。李惠東介紹，本次兩會，有45位民革黨員擔任全國人大代表，89位民革黨員擔任全國政協委員，其中民革組65人，其他界別24人。他們也將在兩會上提出自己的議案、提案。

