黃馨慧：兩岸要談感情　不然只能比拳頭

國民黨籍台中市議員黃馨慧。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月28日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍台中市議員黃馨慧接受中評社訪問表示，有意投入2020大選者，對兩岸關係一定要論述清楚，如何讓台灣在模糊的空間與和平的狀態之下，持續跟大陸保持友誼關係。她最喜歡高雄市長韓國瑜拋出的“你儂我濃”，因為蔡政府將兩岸關係搞得很壞，現階段要用情感面來修補，不需要在政治面談得太尖銳，兩岸常往來才有感情，沒感情只能“比拳頭”。



黃馨慧，曾任台中市婦女會理事長、國民黨台中市黨部義務副主委、2016朱立倫競選總部發言人。有意投入2020台中市西屯、南屯“立委”選舉。



黃馨慧強調，蔡英文執政後常常去刺激大陸，造成兩岸關係緊張，導致台灣經濟力下滑，這些改變老百姓都是有感的。經過這些刺激，老百姓就會回頭去想想，兩岸到底是相互刺激好，還是和平共處比較好。



黃馨慧認為，如果兩岸要和平共處，我們應該要站在什麼樣的立場？重點還是回頭看看我們自己，自己要想清楚，才有辦法達成一致立場。兩岸論述要有立基點，還有一個中心思想，民眾應靜下心來想一想，冷靜面對現在兩岸的現實情況。



對於吳敦義的兩岸論述是主張“九二共識，一中各表”；朱立倫提出“三個中華”；王金平認為“台灣內部要先凝聚共識”；韓國瑜則是拋出“你儂我儂”，哪一種說法會獲得大家的認同？



黃馨慧強調，她最喜歡是韓國瑜拋出的“你儂我濃”，因為蔡政府執政下將兩岸關係搞得很壞，所以現階段要用情感面來提出兩岸論述，不需要在政治面談得太尖銳，因為時間會改變大環境，也會讓下一代改變想法，所以她比較贊成韓國瑜的講法，兩岸就是先培養感情。



黃馨慧告訴中評社，以前兩岸關係還不錯，雙方都是秉持九二共識，不碰觸敏感的政治議題，兩岸還是相互交往。後來是因為蔡英文執政，兩岸出現對峙的情況，民眾就會比較明顯感受到壓力來了，所以現在我們要回頭對大陸釋出善意說“我們還是來當好朋友”這樣是比較實際。



黃馨慧感嘆，現在是台灣自己島內都沒有搞清楚自己要的是什麼，怎麼要去講兩岸論述，所以她覺得還是韓國瑜的口號比較好，民眾很清楚聽得懂，我們就是要跟大陸交朋友。

