鄭文燦228啟程訪美　華府參與研討會

鄭文燦228啟程赴美，9天走訪美國洛杉磯、華府及紐約。（中評社 資料照） 中評社桃園2月27日電（記者 黃文杰）桃園市政府27日公布民進黨桃園市長鄭文燦訪美行程，鄭文燦2月28日晚間搭機飛往洛杉磯，展開9天訪美行程，將與台美青年座談，探討“台灣新世代年輕人的方向”，接著到華府出席哈德遜研究所Hudson Institute公開研討會，還會到紐約，與哥倫比亞大學台灣留學生進行餐敘。



值得注意的是，鄭文燦是搶在無黨籍台北市長柯文哲、中國國民黨高雄市長韓國瑜之前，以民進黨桃園市長身份出訪，更增添政治話題。此行訪美雖然到桃園姊妹市、加州聖貝納迪諾郡交流，但是鄭也從美國西岸飛到東岸，在華府與紐約與台灣僑胞交流。最後兩天行程，市府僅公佈“市政參訪”四個字，更耐人尋味，是否有“大驚奇”？備受矚目。



市府新聞處長詹賀舜表示，鄭文燦率市府團隊赴美國考察，搭乘2月28日晚間班機，3月11日清晨抵達台灣，9天行程預計走訪美國洛杉磯、華府及紐約。



桃園市府原本在2018年就安排市長鄭文燦訪美，也已做好部分行程安排，後因選舉及議會開議而延後至今年3月。



市府表示，本次參訪定調為交流學習之旅，亦適逢桃園市與加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County， California， SBC）簽約2週年，整體行程以姐妹市參訪、拜訪Hudson等4個智庫，進行相關交流、宣慰僑胞及參加僑界活動為主，希望藉由更多意見交換學習，促進桃園城市外交。



市府指出，這是桃園升格後，第一個在桃園簽署的美國姊妹市，聖郡位於加州，鄰近“安大略國際機場”，轄內面積是全美最大，人口也超過215萬，聖郡郡監督主席海克曼（Curt Hagman）日前來信邀請鄭文燦，在滿2週年的紀念日前後進行回訪，鄭文燦特別感謝三地僑胞、學校及相關智庫機構陸續邀約。



鄭文燦出訪美國行程如下：



洛杉磯



3／1 拜會聖貝納迪諾郡郡廳主席Chairman Hagman

3／1 南加州全僑歡迎桃園市長鄭文燦蒞臨洛杉磯餐會

3／2 南加州台灣客家會2019客家會年會

3／2 大洛杉磯台灣會館及台美青年座談（主題：台灣新世代年輕人的方向）



華府



3／4 哈德遜研究所Hudson Institute公開研討會（主題：美國印太戰略下台灣的角色探討Taiwan＇s role in the U．S． Indo－Pacific Strategy）

3／5 華府台僑歡迎桃園市長鄭文燦座談會



紐約



3／6 歡迎桃園市長鄭文燦蒞臨紐約晚宴

3／7 哥倫比亞大學台灣留學生餐敘

3／8－9 市政參訪