CNML格式】 【 】 【打 印】 
鄭文燦228啟程訪美　華府參與研討會
http://www.CRNTT.com   2019-02-27 22:26:23


鄭文燦228啟程赴美，9天走訪美國洛杉磯、華府及紐約。（中評社 資料照）
　　中評社桃園2月27日電（記者　黃文杰）桃園市政府27日公布民進黨桃園市長鄭文燦訪美行程，鄭文燦2月28日晚間搭機飛往洛杉磯，展開9天訪美行程，將與台美青年座談，探討“台灣新世代年輕人的方向”，接著到華府出席哈德遜研究所Hudson　Institute公開研討會，還會到紐約，與哥倫比亞大學台灣留學生進行餐敘。

　　值得注意的是，鄭文燦是搶在無黨籍台北市長柯文哲、中國國民黨高雄市長韓國瑜之前，以民進黨桃園市長身份出訪，更增添政治話題。此行訪美雖然到桃園姊妹市、加州聖貝納迪諾郡交流，但是鄭也從美國西岸飛到東岸，在華府與紐約與台灣僑胞交流。最後兩天行程，市府僅公佈“市政參訪”四個字，更耐人尋味，是否有“大驚奇”？備受矚目。

　　市府新聞處長詹賀舜表示，鄭文燦率市府團隊赴美國考察，搭乘2月28日晚間班機，3月11日清晨抵達台灣，9天行程預計走訪美國洛杉磯、華府及紐約。

　　桃園市府原本在2018年就安排市長鄭文燦訪美，也已做好部分行程安排，後因選舉及議會開議而延後至今年3月。

　　市府表示，本次參訪定調為交流學習之旅，亦適逢桃園市與加州聖貝納迪諾郡（San　Bernardino　County，　California，　SBC）簽約2週年，整體行程以姐妹市參訪、拜訪Hudson等4個智庫，進行相關交流、宣慰僑胞及參加僑界活動為主，希望藉由更多意見交換學習，促進桃園城市外交。

　　市府指出，這是桃園升格後，第一個在桃園簽署的美國姊妹市，聖郡位於加州，鄰近“安大略國際機場”，轄內面積是全美最大，人口也超過215萬，聖郡郡監督主席海克曼（Curt　Hagman）日前來信邀請鄭文燦，在滿2週年的紀念日前後進行回訪，鄭文燦特別感謝三地僑胞、學校及相關智庫機構陸續邀約。
　　
　　鄭文燦出訪美國行程如下：

　　洛杉磯

　　3／1　拜會聖貝納迪諾郡郡廳主席Chairman　Hagman
　　3／1　南加州全僑歡迎桃園市長鄭文燦蒞臨洛杉磯餐會
　　3／2　南加州台灣客家會2019客家會年會
　　3／2　大洛杉磯台灣會館及台美青年座談（主題：台灣新世代年輕人的方向）

　　華府

　　3／4　哈德遜研究所Hudson　Institute公開研討會（主題：美國印太戰略下台灣的角色探討Taiwan＇s　role　in　the　U．S．　Indo－Pacific　Strategy）
　　3／5　華府台僑歡迎桃園市長鄭文燦座談會

　　紐約

　　3／6　歡迎桃園市長鄭文燦蒞臨紐約晚宴
　　3／7　哥倫比亞大學台灣留學生餐敘
　　3／8－9　市政參訪

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：