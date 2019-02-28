李惠東介紹2019年民革中央提案準備工作

民革中央副主席兼秘書長李惠東（中評社 張爽攝） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）民革中央副主席兼秘書長李惠東在“2019年全國兩會民革新聞宣傳工作通氣會”上表示，在今年的全國兩會上，民革將向社會充分展示自身建設取得的成就，充分展示民革參政議政豐碩成果，充分展示民革黨員中的全國人大代表和全國政協委員為國家經濟社會發展作出的新貢獻，充分展示民革作為新時代中國特色社會主義參政黨新面貌。



在參政議政方面，李惠東表示，參與高層協商，是民革全黨參政議政能力水平的集中展示。一年來，民革中央參加中共中央、國務院和有關部門召開的黨外人士協商會、座談會、情況通報會32次。在深入調查研究和廣泛徵詢意見的基礎上，提出了國家機構改革要堅持問題導向和法治原則、做好中美經貿摩擦中的法律工作、進一步擴大內需、切實解決中小微企業融資難融資貴和企業稅費負擔較重問題、減輕中小學生課業負擔等一系列意見和建議，得到中共中央、國務院領導同志高度重視，其中一些建議在國家大政方針和政府決策中得到體現。



李惠東說，民革中央全年共選定26個課題開展調研45次，報送17件“直通車”報告，得到了中央領導同志的高度重視，相關部委對有關建議進行了認真研究落實。



李惠東介紹了兩個重點調研及取得的成果。第一個是圍繞區域協調發展主題的調研。按照中共中央的部署，民革中央將“助推西部發展，建設‘一帶一路’南向通道”定為2018年度“大調研”課題。從2018年年初開始，西部11個民革省級組織於當地開展預調研後，萬鄂湘主席、鄭建邦常務副主席帶隊赴廣西、四川、重慶、雲南、貴州等地進行實地調研，前後歷時3個月。調研形成的報告得到了中共中央、國務院領導同志的重要批示，推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室對報告提出的具體建議進行了積極研究。2018年11月，國家發展改革委正式將這條向北連接絲綢之路經濟帶、向南連接21世紀海上絲綢之路的大通道命名為“國際陸海貿易新通道”，並將之納入“一帶一路”重大項目庫。



第二個是從法治角度“把脈”“問診”長江大保護工作的調研。去年，萬鄂湘主席率調研組赴湖北、四川、重慶、上海、湖南、江西等省市，組織民革黨內社會法制領域研究力量和最高人民檢察院一起，共同“挖深吃透”相關司法難題，努力寫好“長江大保護”的法治文章。調研形成的《關於加強法治建設，依法推進長江大保護的建議》，得到中共中央、國務院領導同志的重要批示，推動全國人大常委會把長江保護法作為一類立法項目列入立法規劃。



李惠東說，此外，圍繞中共中央提出的“三大攻堅戰”，民革中央就助推實體經濟高質量發展、推進粵港澳大灣區金融合作、完善檢察機關提起公益訴訟制度、脫貧攻堅民主監督等課題開展調研，形成了一系列高質量的參政議政成果。

