自然資源部談違建別墅問題：全力做好相關工作

國新辦27日舉行國務院政策例行吹風會，介紹2018年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理的情況。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）自然資源部副部長庫熱西·買合蘇提27日出席國新辦例行吹風會期間，就違建別墅問題回答記者提問。他表示，一些地方違建別墅觸碰了耕地保護紅線，自然資源部義不容辭在這方面全力做好相關工作，相信會有一個令社會和各方面滿意的結果。



有記者問，針對今年多起違建別墅的問題，現在的調查打擊工作進行得怎麼樣，之後會否更加積極地推出一些措施打擊相關問題。



庫熱西·買合蘇提表示，違建別墅的問題，最近媒體關注度很高。這些問題一旦暴露和反映出來，無論是黨中央、國務院和相關部委，還是各級黨委、政府都高度關注，迅速採取措施進行整治。一些地方違建別墅觸碰了耕地保護紅線，自然資源部義不容辭在這方面全力做好相關工作。這次出現的問題，自然資源部第一時間派出執法調查人員進行了解，並且會同當地黨委政府迅速採取有效有力措施進行整治，包括正在進行的“大棚房”整治工作，也都正在按照黨中央、國務院的部署全面推進。



“相信會有一個令社會和各方面滿意的結果”，他說。