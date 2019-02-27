會不會選“總統”？韓國瑜鬆口“會給答案”

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪新加坡，不過因為傳出“立法院”前院長王金平一週後即將宣布參選，韓國瑜晚間接受媒體聯訪時，一改過去“避談”的態度，首度鬆口會找時間“作出決定”，給明確的答案，但是在國民黨初選期間，他的立場就是“對黨內參選“總統”初選的人都給予祝福”，現階段當務之急就是幫高雄市拚經濟。



2020“總統”大選逼近，國民黨內的“太陽們”動向備受關注，前新北市長朱立倫表態參選，目前又傳出王金平已確定3月7日將宣布參選，而聲量最高、頻頻被拱參選的韓國瑜，人雖然在新加坡出訪，也於晚間在飯店晚宴時跟百美超市簽約後，再度被媒體詢問對於此事的看法。



韓國瑜表示，參加國民黨2020初選“總統”的候選人似乎越來越多，昨晚還有一個（末任台北縣長）周錫瑋，前不久還有一個（台北市議員）羅智強，再加上前“立法院長”王金平，再來前主席朱立倫，我想會越來越多，身為國民黨員同時也是高雄市市長，對這些參選“總統”初選的人都給予祝福，在黨內初選的時候，自己的立場就是如此。



媒體問，每天被點名會不會厭煩？



韓國瑜表示，不會呀，被點名是因為大家認為我們比較有可能大一點的政治光譜、被注意、民調高等等，這些都非常感謝，不會厭煩，但非常感謝，但如何把高雄市的經濟衝上去，到達某一個門檻，一個位階，到某一個多一點的訂單，有更好的經濟發展，是當務之急，也是極需要面對的，其實整個市政府團隊都秉持這個理念，我們都在衝，相信很多市民看得很清楚，每個局處都在衝刺。



媒體追問，那代表達到門檻才會有“下一步”嗎？



韓國瑜說，不是，是我們過去經濟比較蕭條，現在趕快重整，趕快去衝經濟，達到門檻之後，他會有另一個境界，如果我們經濟太低，生活會過得比較差，才會急著要拉高一個位階，是這個意思。



媒體問，韓市長過去以來一直沒有說過“我不要”，到底什麼時候會有決定？



韓國瑜表示，到最後一定會跟大家報告，但現在的答案就是如此，不管在什麼節慶之後宣布，尤其現在我們人在新加坡，在“國外”不適合討論這個，先將這一趟的目的達成，一切等回到台灣再說，這麼多新加玻朋友在這邊不方便，好不好。