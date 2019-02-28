邱垂正：專案協助新竹張學良文化活動

邱垂正（左）到新竹縣政府拜訪楊文科，指示未來將“專案協助”張學良文化活動相關事宜。（照片：新竹縣政府提供） 中評社新竹2月28日電（記者 黃文杰）2年前新竹縣舉辦兩岸張學良文化園區交流，陸方來賓直到活動前一天才被放行，讓主辦單位非常困擾。新科中國國民黨新竹縣長楊文科27日利用陸委會副主委邱垂正來訪機會，順便“交換意見”，邱垂正表示正向看待城市交流，未來將“專案協助”張學良文化活動相關事宜。



新竹五峰鄉桃山村有一處張學良故居，1936年張學良和楊虎城發動“西安事變”，扣押蔣介石，1946年張學良從重慶來到台灣，遭蔣介石軟禁，開始50餘年的幽禁生活，其中13年是在偏僻深山的新竹五峰鄉度過。2014年，官方在原址重建張學良故居，並與原住民族館整合命名為“張學良文化園區”。館內展示張學良的文史資料、珍貴老照片、個人著作與清泉耆老訪談紀錄等。



陸委會副主委邱垂正一行人27日赴新竹縣政府，拜會縣長楊文科，就地方政府進行兩岸交流事務交換意見，也針對台商回台投資等議題相互發表看法。



楊文科表示，近來兩岸關係緊張，讓地方政府不太敢動，以免被扣上帽子，對於出身新竹縣寶山鄉的新竹子弟邱垂正，主動率團隊到新竹縣說明兩岸往來的“眉眉角角”，感覺到非常溫暖，地方政府可以放心拚經濟。



邱垂正提到，中美貿易戰爭延燒，很多台商佈署洄游台灣，其中有三家確定落腳新竹。



楊文科認為，新竹有佔有高科技產業群聚的優勢，上任後射出三支箭，包括國際AI智慧園區、璞玉計劃、園區三期，努力營造友善投資環境、推動招商引資、提昇產業競爭力。



楊文科告訴來訪的邱垂正，文化無國界，兩岸文化交流應更深化，還提出2年前新竹縣舉辦兩岸張學良文化園區交流，陸方直到活動前一天才被放行，讓主辦單位非常困擾。



邱垂正解釋，會正向看待城市交流，願意作為地方政府後盾，給予必要的協助，他當場指示未來將“專案協助”張學良文化活動相關事宜。



邱垂正認為，政府支持對等尊嚴、符合規範及不預設政治前提的兩岸交流。



針對新竹縣所提，推動在地產業行銷、科技產業台商至新竹縣投資及促進兩岸城市交流等問題與建議，



邱垂正表示，政府對兩岸相關交流及台商回台投資等均有完善配套作為，也瞭解地方政府拼經濟的迫切與決心，陸委會將協調相關主管機關協處地方所需。



邱垂正也提到，政府正推動放寬中國大陸配偶報考導遊、保險經紀人等考試，放寬陸配親屬來台探親範圍，強化照護陸配生活適應等措施，落實“中央”地方共好，創造地方繁榮。



他說，兩岸政策是中央職權，強化“中央”與地方溝通互動及合作，是政府推動兩岸事務的重要工作，面對中國大陸未放棄武力攻台，並加大對台工作力度之際，唯有“中央”與地方通力合作，才能在兩岸交流與促進經濟發展同時，共同守護“國家主權”及台灣整體利益。