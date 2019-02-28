張榮恭：兩岸現狀就是法理一國實際兩制

中國國民黨中央評議會主席團主席張榮恭。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月28日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨中央評議會主席團主席張榮恭接受中評社訪問時表示，當前兩岸現狀是“法理一國、實際兩制”，因為從大陸的法理來講是同屬“一個中國”，中國的主權和領土沒有分裂。從台灣來看，兩岸的情況是在“中華民國憲法”下的“一個中國”當中，是兩個地區、兩個政府、兩種制度，所以兩岸其實是按照各自的法理實行“一國兩制”。



張榮恭針對民進黨蔡英文政府近來頻頻排斥和平協議，還提出拉高和平協議等政治協商的門檻，向中評社提出兩岸現狀的分析。



張榮恭表示，未來一年台灣在大選之前，兩岸的對抗將會加劇，這個背景是“習五條”的發表與台灣要舉行大選；大選跟兩岸關係息息相關，“習五條”又表現了對推進國家統一的堅定意志，這可以理解為，“習五條”表現的是統一的目標不可妥協，統一的內容可以討論、統一的方式雙方決定。



他分析，大陸力求和平統一，但不得已保留武力統一、非和平方式。民進黨的反應是堅決抗拒統一，使用的手段就是要保衛台灣的民主，包括最近說要修改法令，用公民投票給兩岸和平協議設置門檻。



他表示，公投當然也是民主體制的表現方式之一，民進黨自從1991年製訂“台獨黨綱”後，不斷的提出要用公投來表現在兩岸關係上，“台獨黨綱”就是公投達成“台獨”建國，直到2007年正常國家決議文，也是主張用公投來實現正名制憲，可以說，民進黨採取的策略是民主拒統，這必然會造成兩岸對立的加劇。



張榮恭向中評社說，國民黨當然一定重視台灣的民主，全台人民也都重視。對大陸來說，是認為“一國兩制”可以解決這個問題，因為“一國兩制”就是承認及維護台灣既有的社會和政治制度，所以關鍵其實是“一國”，也就還是在統一的問題。民進黨用醜化“一國兩制”的方式，認為“一國兩制”會喪失台灣的民主與主權，這就演變成兩岸的主權對抗，主權對抗就是統獨對抗，加上大選來臨，因此統獨對抗會顯得更加劇烈，這是未來兩岸的形勢。



他強調，習近平針對兩岸關係政治基礎，重新完整定義“九二共識”，即“九二共識”不只體現“一個中國”，還加進了國家統一。証諸一九九二年兩岸互動的文件，他的講法是確有所本的。



他認為，民進黨為了否定“九二共識”，就用嚇唬台灣人民說“九二共識”等於“一國兩制”，這種說法其實稍微查看資料就知道不符事實，是為了選舉而炮製的論調。但這種選舉語言，究竟在台灣會有多少的可行性值得懷疑的。民進黨會繼續否定“九二共識”，國民黨仍會堅持“九二共識”，因為這是兩岸關係和平發展的政治基礎。



張榮恭向中評社表示，兩岸現狀是“法理一國、實際兩制”，因為從大陸的角度，不管是大陸的“憲法”或2008年“胡六點”、還是今年1月的“習五條”，都認為兩岸雖然尚未統一，可是同屬“一個中國”的事實沒有改變，中國的主權和領土沒有分裂所以法理上已經是“一個國家”。



他表示，從台灣的角度來看，何其不然。因為在台灣如果主張“兩國論”是違背“憲法”的，兩岸關係是“中華民國”下的“一個中國”當中，客觀存在兩個地區、兩個政府、兩種制度，所以台灣的法理可以說是一國兩區、兩府、兩制。



張榮恭說，國家統一前，兩岸其實是按照各自的根本大法和法律法理實行“一國兩制”，同時，大陸呼籲往前推進，追求共議“一國兩制”，不希望現在的情況繼續存在下去，加強為國家統一舖墊。



他指出，但在台灣，除了民進黨反對一國兩制，國民黨表現出來的也是不歡迎“一國兩制”。其實關鍵還是在國家統一的問題上。民進黨“台獨”路線根本走不通，只會使台灣在政治和經濟上持續受到傷害，甚至促使大陸依據反分裂國家法，以非和平方式處理兩岸關係，其後果不堪設想。按照“中華民國憲法”，以及中國國民黨黨章，都是以國家統一為目標，儘管這不是中短期兩岸關係所能看到結果，然而兩岸的政治分歧如何處理，會愈來愈迫切地擺在台灣面前。2020年之後的台灣各任領導人及執政黨，都必須鄭重要加以思考。



張榮恭表示，習近平的任期不會只有10年，正因為如此，他的政治責任感與歷史使命感都會更加強烈，這種責任感與使命感理當表現在鄧小平交待下來的三大歷史任務，一是完成現代化，這是最根本的，讓中華民族走向富強；二是世界和平與發展；三是兩岸和平統一。



他說，首先現代化方面，習近平制定了兩步驟的方略，在2020基本實現社會小康之後，2035完成現代化，2049年建國100年時建成社會主義強國，這是大陸正在積極推進的。其次，世界和平與發展，這繫於大陸與世界的互動，不是大陸可以主導的，如果全球部份地區發生紛擾、動蕩，甚至局部戰爭，則是大陸所不可控的。



張榮恭向中評社表示，再來就是習近平的責任感與使命感，必然表現在和平統一的問題上。他任內的目標是什麼，這是台灣負責任的政黨必須審慎思考，才能制訂因應對策。外界固然無法斷定習近平的任期，但是如果設定習近平任內要完成國家統一，其實條件恐怕仍不完備，也就是說再多一個任期到2027年，或多兩個任期到2032年前要完成國家統一，應該不致於有這樣的時間表。但是相信習近平還是有一個任內目標，這個目標應該是兩岸政治談判。他曾在2013年10月表示，兩岸的分歧不能一代傳一代，這話一講，到今年1月又重新再講，一晃就5年多過去了，實際上政治分歧還是存在，雙方沒有進行討論，所以他在任內會積極促進政治談判。如果台灣當局頑強抵制，大陸難免採取比較強大的壓力，台灣是否願意面臨這種壓力，或者選擇雙方共議政治分歧來謀台灣最大利益，是各個主要政黨極大的挑戰。